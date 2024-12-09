基金會Movement Network Foundation宣佈推出Movement主網測試版及$MOVE代幣生成活動

開曼群島大開曼島2024年12月9日 /美通社/ -- 基金會Movement Network Foundation致力於推動創新及推廣MoveVM技術，今日正式宣佈Movement Labs成功推出Movement主網測試版以及$MOVE代幣生成活動（TGE）。作為首個以Move為基礎並結算至以太坊的區塊鏈，這標誌著一個重要的里程碑。

主網測試版的推出標誌著Movement生產基礎設施的首個階段。在此階段，基礎架構供應商可部署關鍵的網絡元件，包括追蹤節點、RPC節點及索引程式。網絡營運商將專注於兩項重要任務：確保網絡正確同步、驗證安全措施。這個受控的啟動環境為Movement創新的「後確認（postconfirmations）」技術奠定基礎，該技術可在僅一秒內實現交易最終性，速度遠超現有的以太坊擴展解決方案，後者可能需要數分鐘甚至一天。

Movement Foundation 透過其MoveDrop計劃推出$MOVE代幣，向社群分發多達10億枚$MOVE代幣（佔最大供應量的10%）。MoveDrop計劃獎勵具有意義的參與及真實的技術貢獻。該計劃旨在建立一個由社區驅動的網絡，讓代幣持有者能積極參與保障網絡基礎設施及治理，並體現Movement對可持續生態系統發展的承諾。

與在孤立環境中運作的下一代「Layer 1」區塊鏈不同，Movement提出了一個旨在拓展以太坊可能性的解決方案。Movement直接與以太坊整合，利用其強大的網絡效應和安全性，同時擴展安全且創新的應用程式集區。透過Movement，所有Move開發者本質上都成為以太坊開發者。

「Movement與眾不同之處在於我們對以太坊真正效用的願景。」Movement Labs聯合創辦人Rushi Manche表示。「透過將Move語言引入EVM，我們不僅僅是在創建另一個L2，而是在構建一座橋樑，將每一位Move開發者轉化為以太坊開發者，從而大幅擴展生態系統的潛力。」

Movement的吸引力核心在於Move編程語言，這款語言專為Meta的Diem項目開發，因其強化的安全性和表達力而備受推崇。Move的資源導向編程模型旨在確保智能合約開發的安全性和抗錯誤性，並消除超過90%由審計員優先關注的攻擊向量。

「Movement的實力來自我們充滿活力的社群，擁有超過800位建設者和840多位貢獻者，他們一直與我們同行。」Movement Labs聯合創辦人Cooper Scanlon表示。「主網測試版的推出和MoveDrop計劃旨在賦能開發者和用戶，共同塑造以太坊擴展的未來。不論是在Movement Network上構建、測試新協議、創建內容，還是參與治理，我們的生態系統中都有大家的一席之地。」

為了慶祝這一里程碑，基金會Movement Network Foundation還宣佈推出首個NFT計劃——一個由社群驅動的競賽，旨在創作主網測試版啟動的官方紀念藝術作品。

Scanlon補充道：「我們的社群在建設Movement過程中發揮了至關重要的作用，因此讓他們創作這幅紀念這一歷史時刻的藝術作品，實在是再合適不過。」「這個創世NFT將見證我們生態系統的創造力。」獲勝的設計將被鑄造成Movement的首個NFT，前三名的提交者將分別獲得1,000美元的獎金。

欲了解更多關於Movement Labs及其主網測試版的資訊，請造訪movementnetwork.xyz，或在「X」（前身為Twitter）上關注@movementlabsxyz、@movementfdn和@Move_Collective。

Movement Labs簡介

Movement Labs 負責開發Movement Network，一個基於Move的模組化區塊鏈生態系統。該公司正在為以太坊創建首個基於Move的虛擬機L2（Move Virtual Machine L2），並開發開源工具以促進Move在各區塊鏈上的採用。其平台使開發人員能夠輕鬆啟動高性能的Move VM匯總，連接Move和EVM生態系統。透過Move Collective加速器計劃，Movement Labs已培育超過12個創新項目和團隊，促進了以Move為基礎的應用程式生態系統的發展。在3800萬美元的A輪融資支持下，Movement Labs正在推動基於Move的技術及區塊鏈互操作性在Web3領域的發展。

請在X和Discord上關注Movement Labs以獲取最新資訊。

Movement Network Foundation簡介

基金會Movement Network Foundation 是Movement生態系統的推動力量，致力於促進創新並推動MoveVM技術的應用。該基金會負責監管Movement Network的發展，這是一個使用MoveVM構建的尖端「Layer 2」解決方案，並與以太坊結算。透過其MoveDrop計劃和生態系統倡議，基金會支持開發者、項目和社群貢獻者，共同構建下一代去中心化應用程式。請前往movementfdn.xyz了解詳情，或在「X」上關注@movementfdn。

SOURCE Movement Network Foundation