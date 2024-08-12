耐世特推出全新mPEPS系統，為所有EPS架構提供模塊化選項

依托耐世特現有的行業領先的電動助力轉向系統構建模塊，模塊化小齒輪式電動助力轉向系統能夠提供可擴展性，進而為整車廠帶來成本效益和時間效益，包括更短的開發週期以及車輛平台上更高的零部件再利用率——與此同時依舊為駕駛者提供先進的安全性和性能，例如優異的NVH（噪聲、振動與聲振粗糙度）表現。

耐世特mPEPS所採用的構建模塊的方式還能夠實現靈活性，以滿足整車廠對先進齒條/齒輪式電動助力轉向系統的廣泛要求，並支持所有車輛動力類型（電動車輛、內燃機車輛等）以及全球各個市場的需求。

「全球和中國的整車廠都希望在不犧牲轉向性能的情況下實現成本效益和時間效益。」耐世特汽車系統總裁、首席技術官、首席戰略官和執行董事Robin Milavec表示，「隨著mPEPS的推出，耐世特現依托於我們行業領先的電動助力轉向系統構建模塊提供了完整的模塊化產品組合。我們此次新品推出時機把握得很好，能夠進一步利用亞太地區的市場增長，並滿足全球範圍內對適用於電動車輛、內燃機車輛和混動車輛平台的靈活、可擴展且經濟高效的解決方案的行業需求。」

耐世特全球電動助力轉向系統解決方案的完整模塊化產品組合

耐世特的mPEPS是公司推出的第三種模塊化轉向產品設計，此前公司分別在2021年10月和2023年4月推出了模塊化管柱式電動助力轉向系統（mCEPS）和模塊化齒條式電動助力轉向系統（mREPS）。

除了模塊化電動助力轉向系統外，耐世特還提供完整的電動助力轉向系統產品組合，可以為各種尺寸的車輛提供轉向解決方案，從小型汽車到重型皮卡和輕型商用車。耐世特的其他電動助力轉向系統解決方案包括線控轉向、齒條式電動助力轉向系統（REPS）、雙小齒輪式電動助力轉向系統（DPEPS）、單小齒輪式電動助力轉向系統（SPEPS）和管柱式電動助力轉向系統（CEPS）。

耐世特還為其所有電動助力轉向系統提供高輸出和高可用性選項。高輸出電動助力轉向系統提升了轉向負載能力，讓電動車輛、重型皮卡等較重的車輛也能享有電動助力轉向系統先進的安全性、舒適性和燃油經濟性優勢。高可用性電動助力轉向系統通過為同步、多路徑處理和硬件冗余而設計的智能優化軟件，確保轉向安全網始終處於開啟狀態。

耐世特是電動助力轉向系統的全球引領者，為全球60餘家客戶提供服務。2023年，耐世特全球範圍內電動助力轉向系統產量累積突破1億套大關。

關於耐世特汽車系統

耐世特汽車系統（HK 1316）作為一家領先的運動控制技術公司，加速實現安全、綠色和振奮人心的移動出行。我們創新的產品和技術組合包括電動助力和液壓助力轉向系統、線控轉向系統、轉向管柱與中間軸、驅動系統以及軟件解決方案，為包括電氣化、軟件/網聯、先進駕駛輔助系統（ADAS）/自動駕駛和共享出行在內的所有大趨勢所面臨的運動控制挑戰提供解決方案，為全球60餘家客戶提供服務，包括寶馬、福特、通用、雷諾日產三菱、斯泰蘭蒂斯、豐田、大眾，以及中國的比亞迪、奇瑞、長城、吉利、小鵬等和印度的汽車製造商。www.nexteer.com

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