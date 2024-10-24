卡西歐發佈MR-G系列新品，靈感源自日本武士刀的精湛工藝
新聞提供者卡西歐計算機株式會社
24 10月, 2024, 09:00 CST
東京2024年10月24日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd.)今天宣佈，其G-SHOCK品牌防震手錶旗艦系列MR-G將發佈一款新品。全新MRG-B2000JS的設計靈感源自卡西歐為MR-G系列特別定制的日本武士刀「Jyuroku-Maru: San」，彰顯了這把獨一無二的武士刀的力量與美感。這款非常特別的腕表全球限量發行800只。
「Juryoku-Maru: San」是卡西歐為MR-G系列量身定制的原創刀劍，它將武士刀與MR-G的設計理念融為一體，兼具二者共有的力量與功能之美。這把武士刀由鑄劍大師Kamiyama Teruhira鍛造，刀鞘則由傳統工藝師Nomura Mamoru設計，採用了aogai1藍色貝殼漆藝。
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1.Aogai：螺鈿（珍珠母貝鑲嵌）工藝，即使用鮑魚貝殼、蠑螺貝殼、珍珠牡蠣貝殼等Aogai類貝殼進行鑲嵌。
MRG-B2000JS獨特的防震設計以「Juryoku-Maru：San」圖案為基礎，再現了其非凡的造型和日本武士刀特有的傳統技藝與審美。再結晶混合鈦金屬表圈具有獨一無二的回火紋路，由多層Ti64和純鈦經高溫高壓壓制而成。其後，對這種材料進行切割、拋光和再結晶，複製出「Juryoku-Maru: San」的精美刀紋。表帶的紋理與刀鞘上使用的aogai藍貝殼漆相同。DAT55G2是一種金屬合金，其硬度是純鈦的三倍，通過對DAT55G2進行微加工，可在金屬表面產生微結構。這種微結構可以反射光線，產生隨觀察角度而變化的絢麗色彩。
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2.DAT55G：DAT是大同特殊鋼株式會社(Daido Steel Co., Ltd.)的商標或註冊商標。
沿襲鑄劍技藝，鑄劍大師Kamiyama還在每枚腕表上手工鐫刻了「燦」的日本漢字「燦」字樣，賦予了每隻腕表獨一無二的外觀。
SOURCE 卡西歐計算機株式會社
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