卡西歐發佈MR-G系列新品，靈感源自日本武士刀的精湛工藝

東京2024年10月24日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd.)今天宣佈，其G-SHOCK品牌防震手錶旗艦系列MR-G將發佈一款新品。全新MRG-B2000JS的設計靈感源自卡西歐為MR-G系列特別定制的日本武士刀「Jyuroku-Maru: San」，彰顯了這把獨一無二的武士刀的力量與美感。這款非常特別的腕表全球限量發行800只。

「Juryoku-Maru: San」是卡西歐為MR-G系列量身定制的原創刀劍，它將武士刀與MR-G的設計理念融為一體，兼具二者共有的力量與功能之美。這把武士刀由鑄劍大師Kamiyama Teruhira鍛造，刀鞘則由傳統工藝師Nomura Mamoru設計，採用了aogai1藍色貝殼漆藝。