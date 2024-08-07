九興控股的MSCI ESG 評級獲調升至'A'

香港2024年8月7日 /美通社/ -- 領先的優質鞋履及皮具產品開發及製造商九興控股有限公司（「九興」或「本集團」；香港聯交所股票代號：1836），欣然宣佈其環境、社會及管治評級（ESG Ratings）獲MSCI（明晟公司）從過去的'B'級調升至'A'級。

此次評級的調升反映了九興在可持續性和提升透明度實踐方面的不懈努力。於2023年集團制定了明確的可持續發展核心理念、目標、和策略，旨在促進自身及鞋類製造行業的可持續發展和負責任實踐方面有廣泛的提升。在2024年集團亦組織了供應商大會，以加強其對供應鏈的影響，並同時正進一步優化公司治理。

九興集團的「One Stella, Smart Stella」發展藍圖體現了集團忠於關懷、合作和創新的價值觀，在該藍圖和九興四大可持續發展願景的引導下，集團在過去一年達成了以下的里程碑：

年度能源消耗有 6% 以上來自可再生能源，並持續通過在工廠安裝屋頂太陽能光伏系統，擴展可再生能源基礎建設

發起了覆蓋全集團、遵循 ISO 14064 嚴格標準的範圍一至範圍三碳盤查工作，以實現更透明的資訊披露和對其價值鏈碳足跡的主動監測

持續投資於員工賦能，讓員工平均培訓時數較前一年度成長了三倍以上

作為 "Smart Stella" 倡議的一部分， 實施了 多項數位化工具，以提高數據的準確性和可追溯性，從而提升運營效率和 ESG 管理

集團執行長齊樂人先生表示：「由 MSCI ESG Research 作出的評級調升是對我們在可持續發展、不斷提升透明度和利益相關者的互動這條道路上的承諾和投入的認可，我們期待能繼續在九興集團內部以及行業內推動更多積極的變化。」

MSCI ESG Research 根據對行業特定 ESG 風險的暴露程度及相對於同行在管理這些風險的能力，對全球上市公司及一些私人公司進行 ESG 評級，評級範圍從 CCC（落後）到 AAA（領先）。

有關集團相關ESG計劃的詳情，請訪問我們的網站：https://www.stella.com.hk/esg-reports.html

關於九興控股有限公司

九興（香港聯交所股票代號：1836）為領先的優質鞋履及皮具產品開發商及製造商。作為全球備受推崇的品牌所信賴的合作夥伴，九興提供的獨特服務包括無與倫比的工藝、靈活的生產能力、快速的產品 上市速度與強大的商品化能力，並擁有遍及中國及東南亞地區廣泛、多元且成熟的生產基地。

九興於二零零七年在香港聯合交易所上市，目前是 MSCI 香港小型指數的成分股之一。

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梁瑋珈

投資者關係主管

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SOURCE Stella International Holdings Ltd