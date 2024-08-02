MTD集團完成收購Ypsomed的筆針和血糖監測系統，並宣佈對歐洲生產站點進行重大投資計劃

意大利米蘭2024年8月2日 /美通社/ -- 醫療技術和設備公司（Medical Technology and Devices；簡稱「MTD」）很榮幸宣佈成功完成收購Ypsomed筆針和血糖監測系統（BGM）業務，這是一項最初於三月底宣佈的策略收購行動。此次收購標誌著 MTD 在全球範圍內提供卓越的糖尿病和肥胖護理解決方案的使命中邁出重大步。此次收購代表MTD在全球範圍內提供卓越糖尿病及肥胖症護理解決方案的使命中邁進了重要的一步。

透過將生產能力提高到超過25億枝筆針，加強我們作為全球第二大生產商的地位

透過此次收購，MTD加強其作為全球筆針市場中明顯第二位的地位。這項策略收購不僅鞏固了我們作為糖尿病護理領域的領導者地位，還強調了我們致力於為自我護理和專業用途提供尖端解決方案的承諾。我們將會把Ypsomed的筆針業務整合到歐洲生產和分銷網絡之中，使我們的總生產能力達到超過25億筆針。

獨家產品組合專為全面覆蓋更多患者、消費者和醫療保健專業人員而設計

Ypsomed的業務整合，為MTD的糖尿病和肥胖症產品組合帶來了豐富的先進技術和商標，補充了我們目前的產品，其中包括市場上最薄和最短的筆針G34。透過這項收購，MTD強化其獨特的地位，成為能夠提供全系列3、5、6個斜角筆針的供應商，而貼合技術（Click Technology）可輕鬆安全貼合，並為安全筆針頭提供單重和雙重保護。 此外，我們最近推出了連續葡萄糖監測系統（CGM），並且在意大利贏得招標，標誌著我們今年進入該細分市場。這個獨家糖尿病護理產品組合強調了我們對專業和消費者健康方面持續創新的承諾。其中包括安全抽血針（Safety Blood Collection Needle）、獸醫導管（Vet Catheter）和全新的被動式安全針（Passive Safety Needle）——Pic Protecto等醫療尖銳器。此外，我們在2024年推出的消費產品還包括全新血壓監測系統（BPM）、噴霧器、足部護理產品和驅蟲劑。

透過進入中國和印度市場接觸30億新消費者

收購行動讓公司可進入中國和印度等策略性、高增長的市場，同時增強我們在包括北美、德國和法國等既定市場的業務。隨著我們繼續擴大我們在全球糖尿病護理行業的範圍和影響力，這項擴張對MTD來說是關鍵的一步。

投資在更新的先進生產設施

根據其增長和持續改進策略，MTD將在其生產站點實施一項重大的投資計劃，以建立歐洲最具競爭力的筆針和尖頭生產設施。這些投資旨在增加產能並進一步提高我們生產營運的性能、品質和ESG認證。

MTD集團行政總裁Charles Bouaziz表示：「此次收購完成為MTD集團的轉型時刻。透過整合Ypsomed的筆針和血糖監測業務，我們堅固了我們作為糖尿病護理領域的全球領導者地位，並成為全球第二大筆針生產商。這項策略性措施增強了我們為客戶提供創新、高品質解決方案的能力，並擴大我們在關鍵市場的覆蓋範圍。我們的重大投資強調了我們致力於高效擴展我們的營運，同時維持最高品質標準。我們對此次收購帶來的機會感到興奮，並繼續致力推動糖尿病護理的未來。」

MTD在法律事宜方面獲得Studio Legale LCA的支持，包括Roberto de Bonis、Sara Consoli、Mario Niggeler的參與。

關於MTD集團

「透過直觀的監控、無痛藥物交付，以及易於使用的日常疼痛解決方案，讓每個人都能夠控制自己的健康，從而帶來安心。」

醫療技術和設備公司（Medical Technology and Devices；簡稱「MTD」）是消費者健康集團，擁有一系列全球品牌組合，在糖尿病、醫療刀具、傷口護理、心臟監測器、溫度計和霧化器領域擁有領先地位。集團在歐洲、中東、非洲地區/亞太地區擁有Pic Solution，並在北美擁有Droplet，這些品牌擁有長達40年以上的歷史和90%的消費者知名度。產品組合在意大利、美國、法國、德國、印度直接營運，並透過長期的經銷商網絡接觸到其他市場，在100多個市場分銷，接觸全球一半的市場。MTD擁有一個廣泛的研發部門，負責設計和搜索最創新的技術，以滿足消費者和醫護人員的快速變化需求。該生產以最先進的生產系統進行，在歐洲各地設有四個生產站。集團於2018年由Pikdare和HTL Strefa合併而成立，總部位於意大利米蘭。該公司由國際管理團隊領導，擁有約1400名員工。

www.mtdglobal.com

SOURCE MTD Medical Technology and Devices