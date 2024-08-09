M.T.I 推出Prop Trader實盤考試模式，大幅降低考試成本

台北2024年8月8日 /美通社/ -- 近日，M.T.I交易學院 創新推出Prop Trader實盤考試模式，至此，M.T.I的自營交易考試實現了實盤與模擬雙模式並行。

在實盤模式下，用戶使用其在M.T.I合作平台開設的實盤賬戶參與交易挑戰，無需繳納報名費，考試期間的盈利歸自有，考試通過即成為M.T.I自營交易員，獲得平台交易資本贊助資格。新模式大幅降低了考試成本，迅速吸引了大量新用戶參與。

報名考試，加入M.T.I交易資本贊助計劃

模式上新且門檻降低，考試通過率提升至30%

M.T.I 本次上線新模式的同時，進一步降低了考試門檻，將回測要求從8%調整至10%。這一調整使得考試通過率提升至30%， M.T.I 表示，這一改變是為了鼓勵更多的交易者參與到考試中來，同時也為他們提供了一個更加公平的競爭環境。

會員服務為新手用戶保駕護航

M.T.I 還推出了會員服務，旨在幫助新手用戶順利通過考試。

投資培訓：M.T.I定期直播，對學員進行系統性考試培訓，包含投資策略、心態修煉以及先進交易技巧等。此外，成為會員，還可下載領取交易筆記，考試攻略及教學課件等電子文件。

交易信號服務：為會員提供可操作的「買入」和「賣出」建議。這些建議來源於學院數百名優秀交易者的真實訂單，通過演算分析法挑選出勝率最高訂單，並為會員提供實時提醒服務。會員可利用它們做出更為積極的交易。

立即註冊，享7日免費會員服務

結語

M.T.I通過創新模式，降低考試門檻以及高質量會員服務，為交易者創造了一個更加友好、高效的交易學習環境。

關於M.T.I

Monster Trading INC 的使命是幫助投資人快速成長，掌握關鍵的投資機密，制定有效的交易策略，我們正在通過培訓課程，Prop Trader 挑戰 等方式培養交易者從市場中獲取財富的能力。

SOURCE M.T.I交易學院