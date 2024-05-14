香港寬頻企業方案推出Multi-Cloud Connect服務 率先為本地企業提供全方位雲端交付服務

HKBNES將憑藉龐大的合作夥伴網絡和領先世界級供應商的創新設備實施深度防禦策略，為客戶的雲端部署提供堅實的安全保護。方案亦由香港寬頻獨有的強大三重光纖網絡提供直接的高速本地環路連接，以及從數據中心到主要公有雲的專用虛擬電路，協助企業有效地將其基礎設施連接到領先的雲端平台。

香港寬頻持股管理人及企業方案副總裁—方案及服務交付管理周健雲指：「身處現今的數碼時代，擁有安全的雲端連接對於加速企業發展至關重要。我們的雲端團隊經驗豐富，過去曾成功為領先的大型企業、金融機構及公共服務界別部署多雲方案。透過推出Multi-Cloud Connect服務，我們全面簡化管理多個雲端服務供應商的複雜性。HKBNES專業的技術團隊榮獲超過1,300個認證，可就上雲、優化成本、增強保安等多方面提供直接支援，讓企業節省時間和資源，專注把握商機。」

Multi-Cloud Connect服務同時與HKBNES的專利方案AegisConnect相輔相成。AegisConnect提供穩定且易於管理的光纖寬頻，支援全面監控和分析路由器追蹤、電路利用率等網絡效能的嶄新功能。 HKBNES亦為香港首家獲認證的AWS受管服務供應商（MSP）以及香港首家獲認證的阿里雲Landing Zone合作夥伴，此突破性成就證明了其專業知識和致力為企業的多元化需求打造卓越雲端服務的承諾。

更多關於Multi-Cloud Connect服務詳情：雲端連接服務 | 香港寬頻企業方案 HKBN Enterprise Solutions (hkbnes.net)（只提供英文版本）

[1] 資料來源：S&P Global survey, (2023) Multicloud in the Mainstream

關於香港寬頻集團

香港寬頻集團（「香港寬頻」或「集團」）是領先的綜合電訊及科技服務供應商，總部設於香港，業務遍及香港、澳門及中國內地。集團的三重光纖網絡覆蓋香港超過257萬住戶及8,100幢商業樓宇及設施，為個人及企業客戶提供全方位的資訊及通訊科技（ICT）方案及無限合一服務組合。香港寬頻以「成就更美好家園」為核心目標，致力為其業務所至地區帶來長遠效益，並於2023年獲MSCI ESG 最高AAA評級，表現力壓同儕。集團由數百位自資購入香港寬頻有限公司（香港聯合交易所股份代號：1310）股票的持股管理人（主任及管理級別人才）管理。有關香港寬頻的詳情，請瀏覽 https://www.hkbn.net/group/。

關於香港寬頻企業方案

香港寬頻企業方案（「HKBNES」）隸屬香港寬頻集團旗下，專注發展企業方案業務，是領先的系統集成ICT服務供應商。憑藉專業團隊和豐富經驗，結合香港寬頻全港獨有的三重光纖網絡覆蓋優勢，HKBNES為企業提供一站式全方位的數碼轉型方案，包括雲端與數據中心、網絡保安、智能及數碼方案、AegisConnect及中小企方案易．IT等。有關香港寬頻企業方案的詳情，請瀏覽 www.hkbnes.net。

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