Multifonds攜手Ultumus加速歐洲、亞洲與北美ETF業務擴張

掌握 ETF 結構轉型浪潮

當前ETF資產規模正以前所未有的速度擴張，越來越多資產管理機構正積極尋求高效途徑，包括發行ETF份額類別，或將既有共同基金策略轉型為ETF產品架構。Multifonds的基金管理及投資者服務平台於業內處於領先地位，目前於 超過35 個司法管轄區服務超過 4 萬檔基金，管理資產規模逾10萬億美元。Ultumus 則擁有成熟且專精的 ETF營運基礎設施，本次合作整合雙方優勢，將更精準回應市場對 ETF 轉型的迫切需求。

Multifonds執行長 Oded Weiss表示：「此次合作將為市場帶來真正的一站式 ETF 解決方案，能有效降低產品發行與後續管理所帶來的營運負擔。」

建構全方位ETF基礎設施解決方案

本次合作將結合雙方核心能力：

Multifonds 提供成熟穩定的基金會計及投資者服務平台，全球前15大基金服務機構中，有 9 家長期採用該系統。

提供成熟穩定的基金會計及投資者服務平台，全球前15大基金服務機構中，有 9 家長期採用該系統。 Ultumus 提供專業的ETF基礎設施，包括用於申購贖回流程的COSMOS平台、先進的PCF（投資組合成分檔）計算系統，以及與全球授權參與者與造市商建立的穩固合作關係與流動性網絡。

提供專業的ETF基礎設施，包括用於申購贖回流程的COSMOS平台、先進的PCF（投資組合成分檔）計算系統，以及與全球授權參與者與造市商建立的穩固合作關係與流動性網絡。 整合後，將可實現從基金會計、交易處理到清算交收的端到端 ETF 營運流程管理，所有作業皆於同一技術架構下完成，大幅提升效率與透明度。

打通歐洲市場准入通道

此次合作的一大亮點，在於Ultumus與歐洲、授權參與者（AP）與造市商的深度合作關係。這些合作夥伴是ETF生態體系中不可或缺的核心角色，能夠為產品的高效交易和流動性供應提供支援。依托這一網絡，結合 Multifonds 在超過 35 個司法管轄區的在地經驗，資產管理公司可更快速取得於全球市場發行與營運 ETF 所需的關鍵基礎建設。

Ultumus執行長 Bernie Thurston表示：「ETF市場正處於快速變革階段，資產管理機構需要的合作夥伴，既要精通傳統基金管理業務，又能深刻理解ETF獨特的營運要求。Multifonds擁有廣泛的客戶基礎，再結合我們的專業ETF技術與造市商網絡，能讓機構不必從零開始，即可快速建立競爭力。」

一站式技術縮短產品上市周期

本次合作將為Multifonds客戶帶來以下核心能力：

快速推出 ETF 產品

借助 Multifonds平台的 一站式基礎設施 ，實現共同基金與ETF基金會計與投資人服務透過

Multifonds平台的 ，實現共同基金與ETF基金會計與投資人服務透過 Ultumus 網絡連結全球授權參與者與造市商 自動化申購 / 贖回流程 ，提升直通式處理(STP)效率，降低操作風險

，提升直通式處理(STP)效率，降低操作風險 確保 PCF 文件準確且即時交付市場

透過整合式報表與監管機制，強化全流程營運控管助力產業升級轉型

此次合作恰逢資產管理行業轉型的關鍵時期，歐洲市場即將推行T+1結算制度更成為重要推力。近期監管政策調整，允許現有共同基金增設ETF份額類別；同時，受惠於稅務優惠及低成本優勢，投資者對ETF產品架構的偏好持續升溫。多重因素推動下，使市場對整合共同基金與 ETF 業務的解決方案需求快速成長。

Weiss補充道：「我們觀察到，資產管理機構對產品架構的思維正在根本性改變。。這不僅是發行新產品，更是要為現有基金產品系列提供轉型工具，使其能夠順應市場需求。我們與Ultumus的合作，正是為了提供具規模化效益的轉型能力。」

關於Multifonds

Multifonds 為全球領先的基金管理軟體供應商，透過單一平台提供基金會計、投資組合會計與投資人服務解決方案，支援傳統基金與另類投資基金，服務範圍遍及 35 個以上司法管轄區，管理資產規模超過 10萬億 美元。客戶包含全球頂尖託管銀行、第三方基金管理機構、保險公司與資產管理公司。更多詳情，可瀏覽官方網站：www.multifonds.com。

關於Ultumus

Ultumus隸屬於SIX集團，專注於 ETF 與指數數據基礎建設技術服務。公司為全球各大金融機構提供核心ETF服務，涵蓋PCF計算、用於申購贖回流程的COSMOS平台，以及多來源數據整合解決方案。服務對象包括全球領先的資產管理機構、券商與市場基礎設施提供者。更多詳情，可瀏覽官方網站：www.ultumus.com。

SOURCE Multifonds