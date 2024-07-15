MUSEE PLATINIM TOKYO推脫毛優惠 大學生瘋搶夏日專屬折扣 出示學生證即獲激減價格
15 7月, 2024, 16:15 CST
香港2024年7月15日 /美通社/ -- Musee Platinum Tokyo 推出針對大專院校生而設的專屬脫毛優惠，凡就讀大專院校的學生於8月31日前登記成新客戶，即可以震撼價 $266 享用 S.S.C. 嫩膚脫毛 Mix & Match療程（原優惠價：$366），優惠包括 6 次大部位及 6 次小部位的脫毛療程！除此以外，所有大專院校生新客戶購買以上脫毛療程，更可獲贈價值 $350 的 Musee 電動剃刀1把！立即帶同友人一起到 Musee Platinum Tokyo 享受豐富迎新優惠獎賞！
【$366 激減 $100 S.S.C.嫩膚脫毛 6 大部位+ 6 細部位 Mix & Match 療程】
「Smooth Skin Control」S.S.C. 嫩膚脫毛作為標榜無感的脫毛技術，療程中會採用 Musee Platinum Tokyo 自家研發的藍色凝膠，凝膠成分有效抑制毛髮再生功能；其中的植物性縮胺酸更有助肌膚變得光滑柔潤，減低受損機會。採用由 Musee Platinum Tokyo X DEKA 合作獨家研發的全新高速脫毛儀器進行療程，大大簡化療程時間，比傳統脫毛儀器快 1.5 倍。時間縮短而且更舒適的脫毛體驗最適合生活緊湊的香港大專院校生！療程提供可選的部位範圍亦非常廣，包括有
- 大部位 ：小腿、大腿、上手臂、下手臂、上背或下背；
- 細部位 ：兩腋下、上唇、V-Line、V上、手指或腳趾。
【預約查詢】
以上優惠皆可經由網上選購或 WhatsApp 快速預約，更可免費諮詢及了解更多詳情。
凡是
- 持有效全日制大專院校學生證 及
- 為 Musee Platinum Tokyo 女性新客戶
即可享有上述優惠！
優惠現已開放至8月31日；限時折扣，切勿錯過！
【優惠網址】
https://bit.ly/3S0nZQv
【條款及細則】
- 免費諮詢時必須出示有效之全日制大專院校學生證
- 每位新會員限送一把Musee電動剃刀
- 不可兌換現金及與其他優惠/折扣同時使用
- 每人只限購買1次
- 脫毛無年齡限制，但18歲以下的客人，首次療程需有監護人陪同
- 優惠只適用於 Musee Platinum Tokyo 女性新客戶
請注意以下人士 Musee Platinum Tokyo 未能為其提供療程
- 皮膚癌
- 皮膚有任何異常或極度乾燥
- 長期病患或服用長期藥物
- 懷孕中
- 對光敏感
- 使用心臟起搏器
*療程不設退換
*使用療程前必須完成免費諮詢，如諮詢過程中發現客人不適合進行療程/重覆購買，費用可換取同等價值之 Musee Cosme 產品
*如有任何爭議，Musee Platinum Tokyo/Musee Cosme 保留最終決定權
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SOURCE Musee Platinum Tokyo
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