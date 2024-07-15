MUSEE PLATINIM TOKYO推脫毛優惠 大學生瘋搶夏日專屬折扣 出示學生證即獲激減價格

香港2024年7月15日 /美通社/ -- Musee Platinum Tokyo 推出針對大專院校生而設的專屬脫毛優惠，凡就讀大專院校的學生於8月31日前登記成新客戶，即可以震撼價 $266 享用 S.S.C. 嫩膚脫毛 Mix & Match療程（原優惠價：$366），優惠包括 6 次大部位及 6 次小部位的脫毛療程！除此以外，所有大專院校生新客戶購買以上脫毛療程，更可獲贈價值 $350 的 Musee 電動剃刀1把！立即帶同友人一起到 Musee Platinum Tokyo 享受豐富迎新優惠獎賞！

【$366 激減 $100 S.S.C.嫩膚脫毛 6 大部位+ 6 細部位 Mix & Match 療程】

「Smooth Skin Control」S.S.C. 嫩膚脫毛作為標榜無感的脫毛技術，療程中會採用 Musee Platinum Tokyo 自家研發的藍色凝膠，凝膠成分有效抑制毛髮再生功能；其中的植物性縮胺酸更有助肌膚變得光滑柔潤，減低受損機會。採用由 Musee Platinum Tokyo X DEKA 合作獨家研發的全新高速脫毛儀器進行療程，大大簡化療程時間，比傳統脫毛儀器快 1.5 倍。時間縮短而且更舒適的脫毛體驗最適合生活緊湊的香港大專院校生！療程提供可選的部位範圍亦非常廣，包括有