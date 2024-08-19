MYEG宣佈與MIMOS Berhad、世界幣基金會和Tools for Humanity結成戰略聯盟，為馬來西亞區塊鏈基礎設施和數碼生態系統帶來革命

MYEG、MIMOS Berhad、世界幣基金會和TFH之間建立的戰略聯盟，有望徹底改變馬來西亞的數碼格局。通過結合各自的專長和資源，這些實體將會產生協同效應，從而顯著提高馬來西亞國內數碼生態系統和區塊鏈應用的安全性、效率與可擴展性。

以研發實力著稱的MIMOS Berhad，將為這一合作提供技術支柱。其訓練有素的工程師和科學家將不懈努力，開發尖端解決方案，以應對數碼時代中獨一無二的挑戰。

致力於構建更加包容和平等的全球經濟的世界幣基金會，將會貢獻其在區塊鏈技術方面的專長。其工作重點將放在確保數碼轉型惠及馬來西亞社會的各個角落上面，促進金融包容性，增強個人和社區的能力。

Tools For Humanity是一家致力於構建有助於實現更公正的經濟體系的科技公司，它將帶來為邊緣化人口開發數碼解決方案的豐富經驗。該公司將與MIMOS Berhad和世界幣基金會緊密合作，創建創新型工具和平臺，以解決教育、醫療保健和環境可持續性等關鍵社會問題。

MYEG是馬來西亞領先的數碼政府服務提供者，將貢獻其廣泛的基礎設施和在提供無縫線上體驗方面的專長。它將努力將由MIMOS Berhad、世界幣基金會和TFH開發的解決方案納入現有的政府服務交付系統，確保公民能夠方便安全地獲取這些服務。

這一合作預計將對馬來西亞的數碼經濟產生重大影響。它將提升數碼交易的安全性和效率，建立線上平臺的信任度，激發企業接受數碼轉型。反過來，這將推動創新，創造工作崗位，促進經濟增長。

此外，該合作還將支持數碼技術領域熟練勞動力的培養。通過培訓項目和教育計劃，該聯盟中的合作夥伴，將為馬來西亞人提供在數碼時代蓬勃發展所需的知識和技能。

總之，MYEG、MIMOS、世界幣基金會和TFH之間的協同作用，代表著馬來西亞數碼化進程中的大膽一步，將能推動創新，促進技術進步，並為所有馬來西亞人創造更包容、更繁榮的數碼經濟。

世界幣基金會簡介

作為世界幣(Worldcoin)協議的監管者，世界幣基金會旨在實現更具包容性、公平性和公正性的治理機構與全球數碼經濟。世界幣協議旨在成為世界上最大的、最具包容性的身份和金融公共事業，為每個人所用。世界幣協議被設計通過為全球各地的個人和組織，提供他們參與數碼經濟和推動人類進步所需的工具，來給予他們支持。在 www.worldcoin.org 、 Twitter/X 、 Discord 、 YouTube 和 Telegram 上瞭解更多關於世界幣的資訊。

Tools for Humanity簡介

Tools for Humanity (TFH)由Sam Altman（董事長）、Alex Blania和Max Novendstern于2019年聯合創立，是一家全球性的科技公司，旨在加速向更公正的經濟體系轉型。TFH邁出了開發世界幣協議的最初幾步，並支持了其多年的Beta測試階段。在世界幣協議於2023年7月下旬推出之前，它將該協議的監管權移交給了獨立的世界幣基金會。如今，TFH繼續為世界幣基金會提供服務，並運營 World App ，這是第一個與世界幣相容的錢包。

MY E.G. Services Berhad簡介

MYEG是馬來西亞首屈一指的數碼服務公司。自2000年作為標誌性的電子政務服務提供者開始運營以來，MYEG繼續在推動東南亞技術變革方面發揮領導作用，帶來了一系列多樣且完整的創新，範圍從線上提供主要政府服務，一直覆蓋到移民、汽車和金融服務等多個領域的各種商業產品。MYEG致力於始終站在全球數碼革命的最前沿，已經接受了區塊鏈技術的潛力，以改善生活的方方面面，並正在通過其Layer 1平臺Zetrix，積極在東南亞率先採用區塊鏈技術。除了本土市場外，MYEG還涉足中國大陸、菲律賓和香港等其他主要區域市場。

MIMOS Berhad簡介

MIMOS是馬來西亞科技與創新部(MOSTI)旗下戰略機構，也是半導體、微電子和ICT技術領域的一個頂級創新中心，它通過可申請專利的技術平臺、產品和服務，來為馬來西亞的社會經濟發展做出貢獻。自成立以來，MIMOS已在各種技術領域，以及推動馬來西亞數碼轉型進入國際舞臺的關鍵社會經濟領域，提交了超過1300項專利。

作為卓越研究中心，MIMOS的研發活動目前主要集中在半導體與薄膜研究、先進電子與嵌入式系統，以及製造業和智慧國家技術方面。MIMOS不斷加強與現有戰略合作夥伴的合作，與潛在合作夥伴探索新的合作機會，並開發新的技術公司和以商業為導向的科技風險組織。MIMOS還持續開展先進技術的研發，探索全球科技創業的發展，並培養信任、創新和高效的工作態度。

垂詢詳情，請訪問 www.mimos.my 。

SOURCE MY E.G. Services Berhad