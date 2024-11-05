香港2024年11月5日 /美通社/ -- 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司 （「網龍」或「本公司」，香港交易所股票代碼：0777）欣然宣佈，網龍子公司 Mynd.ai （「Mynd」）近日發佈了題為《Mynd.ai子公司普羅米休斯將於2025年第一季度推出變革性新技術》的新聞，以下為英文新聞原文的中文翻譯，請點擊此處（https://www.prnewswire.com/news-releases/myndais-promethean-brand-to-release-transformational-new-technology-in-first-quarter-of-2025-302294670.html）閱讀英文新聞原文。

Mynd子公司普羅米休斯將於2025年第一季度推出其兼容性最強的互動顯示屏和軟件解決方案——普羅米休斯ActivPanel 10和普羅米休斯 ActivSuite™。這款新一代解決方案以靈活性和簡便性為設計理念，旨在幫助學校和企業在各類場景中最大程度地提升學習與協作效果。

Mynd首席產品官Lance Solomon表示：「Mynd通過讓客戶自由選擇其偏好的操作系統（Chrome、Windows或Android），並實現ActivPanel 10、連接設備與普羅米休斯 ActivSuite的無縫整合，使教育工作者及企業員工能夠不受干擾地進行教學、演示和協作，滿足客戶的需求。」他補充道：「對學校和企業而言，想要獲取一款安全可靠、實時更新的互動顯示屏，這將是最具成本效益和可持續性的方式。」

Mynd首席財務官Arthur Giterman表示：「我們對普羅米休斯即將推出的最新技術充滿期待，這標誌著Mynd在履行其創新性和卓越性的承諾方面，所取得的重大進展。我們相信，這款集硬件和軟件於一體的新一代解決方案，不僅能為客戶提供前所未有的靈活性和易用性，還將樹立全新的行業標準，推動公司發展，並為我們的利益相關方創造價值。」

有關該技術的更多詳細信息，請參閱 Promethean 新聞稿（https://www.prometheanworld.com/press-release/the-activpanel-10-is-coming-prometheans-next-gen-experience-is-built-with-choice-and-simplicity-in-mind/）。

前瞻性聲明

本新聞稿包含依據《1933年證券法》第27A條修正案和《1934年證券交易法》第21E條修正案所定義的「前瞻性聲明」。前瞻性聲明反映了Mynd當前對未來事件的預期和預測，因此涉及不確定性和風險。諸如「相信」、 「預期」、 「預估」、 「將會」、 「可能」、 「會」、 「應該」、 「或許」、 「計畫」、 「估計」、 「打算」、 「預測」、 「潛力」、 「持續」、 「樂觀」及類似詞語（包括其反義詞）的使用均屬前瞻性聲明。這些前瞻性聲明受到各種風險和不確定因素的影響，包括Mynd於2024年3月27日向美國證券交易委員會（SEC）提交的20-F表格年度報告中「風險因素」部分所述的內容，這些因素可能會隨著Mynd定期向SEC提交的文件不時更新，相關文件可在SEC官網www.sec.gov上查閱。因此，可能存在或將出現重要因素，導致實際結果與這些聲明中所預示的結果有重大差異。這些因素不應被視為詳盡，應結合新聞稿和Mynd向SEC提交的文件中的其他警告性聲明一併考慮。儘管前瞻性聲明反映了Mynd的善意預期，但並不保證未來的表現。除法律要求外，Mynd不承擔公開更新或修改任何前瞻性聲明的義務，以反映基本假設、因素變更、新信息、數據或方法、未來事件或本新聞稿發佈後的其他變更。

關於Mynd.ai, Inc.

Mynd總部位於西雅圖，是全球教育科技解決方案的領導者，為全球各地的課堂提供一流的硬件和軟件解決方案，幫助組織創建和傳遞動態內容；精簡和優化教學、學習和溝通；並促進實時協作。憑藉Mynd屢獲殊榮的互動顯示屏及軟件產品，公司已在全球126個國家為超過100萬間教室提供產品和服務。Mynd擁有由超過4,000個分銷渠道合作夥伴組成的全球分銷網絡和遍佈全球的專業銷售和支持團隊，使公司能夠提供卓越的服務。

–結束 –

關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：0777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國首個網絡遊戲門戶－17173.com 及打造中國極具影響力的智能手機服務平台－91 無線。

網龍成立於 1999 年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》、《英魂之刃》和《終焉誓約》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。在過去的十年中，網龍成功地在國內外市場拓展在線教育業務，其在美國上市的海外教育業務子公司Mynd.ai是全球互動技術領域的領導者。Mynd.ai 的互動顯示屏和軟件產品屢獲殊榮，已在全球126個國家為超過 100 萬間教室提供產品和服務。

如有投資者垂詢，敬請聯絡：

網龍網絡控股有限公司

周鷹女士

投資者關係高級總監

電郵：[email protected] / [email protected]

網站：ir.nd.com.cn

SOURCE 网龙网络控股有限公司