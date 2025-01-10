Mynd.ai旗下普羅米休斯推出全新ActivPanel 10和普羅米休斯ActivSuite™

香港2025年1月10日 /美通社/ -- 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司 （「網龍」或「本公司」，香港交易所股票代碼：0777）欣然宣佈，網龍子公司 Mynd.ai 旗下普羅米休斯近日發佈了題為《2025年備受期待的一體化互動解決方案——ActivPanel 10 和普羅米休斯ActivSuite™正式登場》的新聞，以下內容為英文新聞原文的中文翻譯，請點擊此處 (https://www.prometheanworld.com/press-release/introducing-activpanel-10-and-promethean-activsuite/) 閱讀英文新聞原文。

Mynd.ai, Inc.（美國紐約證券交易所代碼：MYND）旗下的全球領先科技公司普羅米休斯，正式發佈其產品系列中備受期待的互動顯示屏（IFPD）與軟件解決方案——全新的ActivPanel 10和普羅米休斯ActivSuite™。

這款可靈活配置的顯示屏及其配套軟件已於1月6日上市，致力於打造簡單便捷、用戶友好的「隨插即用」平板體驗。此產品還將於1月14日在美國FETC展會上首次亮相，隨後於1月22日在英國Bett展會上展示。

這套新一代解決方案將給用戶帶來可自由選擇、操作簡易且高度兼容的全新體驗。無論是教育還是企業領域，用戶都可以根據需求選擇自己喜歡的操作系統，無需額外的負擔、壓力或複雜的培訓。得益於高度靈活的設計，該顯示屏可與各類連接設備無縫對接，提供熟悉的使用體驗，無需額外的複雜操作。

教育工作者、學生及員工幾乎無需學習即可快速適應，而學校和IT管理員則能確保其購買的產品保持安全可靠和與時俱進，能夠靈活應對技術升級的挑戰。用戶只需更新或替換連接設備，而無需購買全新的顯示屏或改造現有設置。

普羅米休斯 ActivSuite™讓用戶可自主選擇通過各種計算設備或電腦輕鬆訪問多款廣受歡迎的普羅米休斯應用程序，從而提高了在顯示屏上和遠端使用軟件的靈活性。

普羅米休斯首席產品官 Lance Solomon 表示：「ActivPanel 10、普羅米休斯ActivSuite™與連接設備之間的無縫對接，為用戶帶來了全新的體驗。這套靈活的解決方案旨在幫助用戶輕鬆掌握產品的使用方法，提升教學及協作的效率與樂趣。」

全新的ActivPanel 10及普羅米休斯ActivSuite™目前已推出兩種型號及多個尺寸，並配備了高端智能配件*和軟件，讓用戶在教室、教學空間、辦公室、會議室和培訓室中更加自由靈活地使用平板。

普羅米休斯擁有超過25年設計及製造學習與協作產品的經驗，是數字化轉型的可靠合作夥伴。新的ActivPanel體驗直擊教育和企業用戶面臨的主要挑戰，提高他們利用平板展示內容的效率和便利性。

Solomon 表示：「FETC與英國Bett的參會者將親身體驗這款高度兼容且耐用的顯示屏，其亮點在於注重顯示屏與設備的無縫對接。通過允許輕鬆更新或替換連接設備而無需更換整個顯示屏，我們的客戶購買的產品將保持安全可靠和與時俱進，輕鬆應對未來的技術升級。」

如欲瞭解全新的ActivPanel 10和普羅米休斯ActivSuite™如何幫助您的組織提升參與度和效率，請訪問: prometheanworld.com/promethean-experience。

*配件因型號與地區而異。

關於普羅米休斯

普羅米休斯是一家專注於學習和協作技術的公司。自25年前在英國布萊克本成立，時至今日已服務全球126個國家，普羅米休斯始終保持著探索、創新和啟發的精神，致力於打造突破性的學習和協作工具。其屢獲殊榮的互動顯示屏ActivPanel、以及普羅米休斯ActivSuite、ActivInspire和 Explain Everything等教學軟件，旨在吸引學生、連接工作夥伴並激發每個人的才能。普羅米休斯總部位於華盛頓州西雅圖，並在全球設有多個辦事處，為Mynd.ai,Inc.（美國紐約證券交易所代碼：MYND）的子公司。

關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：0777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國首個網絡遊戲門戶－17173.com及打造中國極具影響力的智能手機服務平台－91無線。

網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》、《英魂之刃》和《終焉誓約》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。在過去的十年中，網龍成功地在國內外市場拓展在線教育業務，其在美國上市的海外教育業務子公司Mynd.ai是全球互動技術領域的領導者。Mynd.ai的互動平板和軟件產品屢獲殊榮，已在全球126個國家為超過100萬間教室提供產品和服務。

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