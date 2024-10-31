Nagarro透過策略性收購FWD View Limited強化其在英國的市場足跡

德國慕尼黑2024年10月31日 /美通社/ -- 環球數碼工程龍頭企業Nagarro今日宣佈收購英國金融市場數據轉型及可視化解決方案專家FWD View Limited。這項策略性收購豐富了Nagarro在金融服務領域的資產組合，進一步鞏固了其在英國的市場地位，公司目前擁有約50名專家，包括員工和承包商。

FWD View以其在金融服務行業提供數據驅動解決方案的專業知識而聞名。FWD View在數據質量、治理、保護及分析方面表現卓越，並運用Delphix、Collibra、Databricks和AWS等先進工具和平台提供基於雲端的解決方案。這宗交易顯著擴大了Nagarro在英國金融服務領域與主要市場參與者接觸的機會。透過此交易，主要客戶可以期待在數據技術領域獲得更高水平的服務和更豐富的產品選擇。與Nagarro一樣，FWD View以「以人為本」的領導文化為傲，致力於賦予團隊力量，並積極促進合作與創新的氛圍。

FWD View行政總裁James Heath表示：

「我們欣然宣佈這一FWD View旅程中的重要策略里程碑。作為長期合作夥伴，我們深信共同的執行文化將為我們的員工和客戶帶來迅速的價值。FWD View在過去八年中專注於為金融服務行業提供關鍵業務數據解決方案，現能將這一專業與Nagarro的人工智能專長、卓越工程能力及全球影響力相結合，實在令人振奮。數據與人工智能革命已然來臨，正在推動金融服務領域的深刻變革，而這次合作使我們有望成為該領域的全球領導者。」

Nagarro BFSI業務單位主管Surya Vedula表示：

「我們歡迎FWD View的同事加入Nagarro的大家庭。FWD View在數據中心解決方案方面的專業知識與專注，將為Nagarro的金融服務行業服務組合增添豐富的內涵。」

關於FWD View Limited

成立於2017年的FWD View是一家總部位於英國的數據驅動專業公司，為金融服務行業提供多種基於數據轉型的服務。

關於Nagarro

Nagarro作為全球數碼工程的龍頭公司，幫助客戶轉型為創新且以數碼為先的企業，從而在市場中獲得成功。該公司以其創業精神、靈活性和全球化特質而著稱，並擁有以「關懷」（CARING）為核心的思維模式，以及突破性思考的方式。Nagarro在37個國家/地區擁有超過18,300名員工。

SOURCE Nagarro