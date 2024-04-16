信達生物宣布任命Nageatte Ibrahim博士為腫瘤學首席醫學官

舊金山和蘇州2024年4月16日 /美通社/ -- 信達生物制藥（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝及心血管、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物制藥公司，今日宣布，任命制藥行業卓越的腫瘤臨床開發領導者Nageatte Ibrahim博士為腫瘤學首席醫學官。Ibrahim博士將負責公司腫瘤領域的全球臨床開發整體布局、臨床開發策略制定及執行。

Nageatte Ibrahim博士擁有在Merck公司（默沙東）和GSK公司超過11年的腫瘤領域工業界藥品開發管理和9年醫療及醫學院校工作經驗。她曾擔任哈佛醫學院（Harvard Medical School）醫學講師和丹娜•法伯癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute）的主治醫師，之後又擔任帕爾曼醫學院/艾布拉姆森癌症中心（Perlman School of Medicine/Abramson Cancer Center）的客座助理教授。Ibrahim 博士的工業界經驗始於GSK公司的達拉非尼 / 曲美替尼 (dabrafenib/trametinib) 項目並獲得了黑色素瘤全球監管批准。 加入信達生物前，Ibrahim博士在Merck公司擔任腫瘤臨床開發副總裁。她在Merck公司任職期間負責Keytruda以及其他多個瘤種管線的聯合開發策略制定和執行。在Merck公司的早期職業生涯中，她領導了Keytruda在一線晚期黑色素瘤以及可切除黑色素瘤的關鍵全球注冊研究，這些研究都獲得了全球注冊批准。Ibrahim博士領導的臨床開發團隊取得的主要成就包括Merkel細胞癌、胃癌、膽道癌、肝細胞癌、可切除的 IIB 或 IIC 期黑色素瘤和高微衛星不穩定（MSI-H）結直腸癌、兒童1型神經纖維瘤（NF-1）以及高腫瘤突變負荷（TMB-H)的實體瘤、MSI-H/dMMR 腫瘤適應症的全球批准。Ibrahim博士在此期間還負責多項其他產品開發策略制定及與其他公司的項目合作。在業界，她還擔任黑色素瘤研究聯盟科學顧問。Ibrahim博士是一位卓越的領導者，她在建立成功團隊、營造學習型組織以及培養領導型人才等方面有豐富的成功經驗。

Ibrahim博士在羅格斯大學（Rutgers University）獲得分子生物學和生物化學學士學位，並在德雷塞爾醫學院（MCP-Hahnemann/Drexel College of Medicine）獲得醫學博士學位。她在德雷塞爾醫學院（MCP-Hahnemann/Drexel College of Medicine）完成內科住院醫師培訓，並在塔夫茨醫學中心（Tufts Medical Center）、馬薩諸塞州總醫院（Massachusetts General Hospital）完成血液腫瘤及實體腫瘤醫學專科學習。Ibrahim博士持有賓夕法尼亞州醫師執照和ABIM認證腫瘤內科醫學執照。

信達生物創始人、董事長兼首席執行官俞德超博士表示：「熱忱歡迎Nageatte Ibrahim博士加入信達生物並擔任腫瘤學首席醫學官，Ibrahim博士在臨床開發腫瘤領域擁有豐富的經驗以及卓越的領導能力。我們相信Ibrahim博士的加入將助力信達生物提升腫瘤產品全球臨床開發能力，搭建全球臨床開發平台和國際化臨床團隊，開發出更多全球First-in-Class和Best-in-Class的創新產品，加快信達生物創新產品全球化的步伐。期待Ibrahim博士為信達生物『成為國際一流的生物制藥公司』的發展願景帶來新的動能。」

Nageatte Ibrahim博士表示：「信達生物是一家快速發展和領先的創新生物制藥公司。我很高興加入這樣一家高度重視科學和創新的公司，一同高效地開發新的癌症治療方法。信達生物有很多才華橫溢、充滿激情的員工，致力於開發出造福全世界患者的創新藥。我很高興也很榮幸與這家高效務實的公司和團隊一起，開發出更多創新和高質量的產品。」

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域的創新藥物，讓我們的工作惠及更多的生命。公司已有10個產品獲得批准上市，它們分別是信迪利單抗注射液（達伯舒®），貝伐珠單抗注射液（達攸同®），阿達木單抗注射液（蘇立信®），利妥昔單抗注射液（達伯華®），佩米替尼片（達伯坦®），奧雷巴替尼片（耐立克®）， 雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®），塞普替尼膠囊（睿妥®），伊基奧侖賽注射液（福可蘇®）和托萊西單抗注射液（信必樂®）。目前，同時還有3個品種在NMPA審評中，5個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。

公司已與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。信達生物在不斷自研創新藥物、謀求自身發展的同時，秉承經濟建設以人民為中心的發展思想。多年來，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心系患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。公司陸續發起、參與了多項藥品公益援助項目，讓越來越多的患者能夠得益於生命科學的進步，買得到、用得起高質量的生物藥。至2023年底，信達生物患者援助項目已惠及17余萬普通患者，藥物捐贈總價值34億元人民幣。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物制藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com或公司領英賬號www.linkedin.com/company/innovent-biologics/。

聲明：信達生物不推薦未獲批的藥品/適應症的使用。

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SOURCE 信達生物