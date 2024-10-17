Nakheel 斥資 50 億迪拉姆於杜拜棕櫚島傑貝阿里打造豪宅別墅
新聞提供者Nakheel
17 10月, 2024, 17:59 CST
阿聯酋迪拜 2024年10月17日 /美通社/ -- 作為 Dubai Holding 旗下房地產業務先鋒 Dubai Holding Real Estate 的成員，Nakheel 已批出三份總值超過 50 億迪拉姆的大型合約，用於在棕櫚島傑貝阿里 (Palm Jebel Ali) 的前六個島葉上興建尊貴非凡的超級豪宅別墅，預計於 2026 年底落成。
Nakheel 將合約分別批予 Ginco General Contracting、Shapoorji Pallonji Mideast 和 United Engineering Construction Company (UNEC)，標誌著這個位於杜拜的標誌性海濱度假勝地發展邁進重要一步。三份合約涵蓋興建 723 幢豪華的「海灘系列」和「珊瑚系列」別墅，這些別墅分佈在六個島葉上，坐擁私人海灘，此外亦包括全面發展棕櫚島傑貝阿里各島葉的世界級基建設施和活力十足的公共空間。
棕櫚島傑貝阿里將為海濱生活奠定新標準，住戶可享用 539 幢五房和六房的「海灘系列」別墅，以及 184 幢設有七間睡房的豪華「珊瑚系列」別墅，每幢別墅均經過精心設計；「海灘系列」別墅提供八種不同的建築風格，「珊瑚系列」別墅亦提供八種不同的建築風格以供選擇。這些豪華別墅的實用面積介乎 8,000 至 15,000 平方呎。項目除了興建海濱住宅外，還會同步發展完善的道路網絡、公用設施和綠化景觀，務求提升住戶、家庭和旅客的社區生活體驗。
Dubai Holding Real Estate 行政總裁 Khalid Al Malik 表示：「棕櫚島傑貝阿里是海濱生活的典範，體現了迪拜的發展願景和繁榮景象。它將為杜拜酋長國的經濟發展作出重大貢獻，在未來數年吸引投資和旅遊業。我們與 Ginco General Contracting、Shapoorji Pallonji Mideast 和 UNEC 合作開發著名的棕櫚島傑貝阿里項目，反映了我們致力發展和提供市場上最高標準的居住體驗。」
棕櫚島傑貝阿里的七個島嶼綿延 13.4 公里，擁有 16 個島葉和超過 90 公里的海灘，與《杜拜 2040 年城市總體規劃》中「擴大公共海灘面積」的目標一致。
影片：Nakheel 斥資 50 億迪拉姆興建棕櫚島傑貝阿里
SOURCE Nakheel
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