Nakheel 斥資 50 億迪拉姆於杜拜棕櫚島傑貝阿里打造豪宅別墅

棕櫚島傑貝阿里將為海濱生活奠定新標準，住戶可享用 539 幢五房和六房的「海灘系列」別墅，以及 184 幢設有七間睡房的豪華「珊瑚系列」別墅，每幢別墅均經過精心設計；「海灘系列」別墅提供八種不同的建築風格，「珊瑚系列」別墅亦提供八種不同的建築風格以供選擇。這些豪華別墅的實用面積介乎 8,000 至 15,000 平方呎。項目除了興建海濱住宅外，還會同步發展完善的道路網絡、公用設施和綠化景觀，務求提升住戶、家庭和旅客的社區生活體驗。

Dubai Holding Real Estate 行政總裁 Khalid Al Malik 表示：「棕櫚島傑貝阿里是海濱生活的典範，體現了迪拜的發展願景和繁榮景象。它將為杜拜酋長國的經濟發展作出重大貢獻，在未來數年吸引投資和旅遊業。我們與 Ginco General Contracting、Shapoorji Pallonji Mideast 和 UNEC 合作開發著名的棕櫚島傑貝阿里項目，反映了我們致力發展和提供市場上最高標準的居住體驗。」

棕櫚島傑貝阿里的七個島嶼綿延 13.4 公里，擁有 16 個島葉和超過 90 公里的海灘，與《杜拜 2040 年城市總體規劃》中「擴大公共海灘面積」的目標一致。

影片：Nakheel 斥資 50 億迪拉姆興建棕櫚島傑貝阿里

SOURCE Nakheel