Nakheel与DEWA合作，在杰贝阿里棕榈岛建设2.7亿迪拉姆的变电站

Palm Jebel Ali是Nakheel迄今为止最具远见的项目之一，旨在为海滨生活树立全球基准。 一旦完工，它将提供极其广泛的生活方式便利设施，为迪拜未来几十年的未来增长做出重大贡献。

迪拜控股公司 首席土地地产官 Nasser Al Awadhi 表示： ： "我们相信，我们的战略合作伙伴DEWA在该行业的专业知识和技能将使我们能够在享有盛誉的Palm Jebel Ali成形的过程中奠定坚实的基础。 它象征着迪拜坚定不移的雄心，始终推动进步，并在全球舞台上留下不可磨灭的印记。 Palm Jebel Ali证明了我们为当今全球公民打造最佳豪华海滨生活的愿景。"

DEWA传输电源执行副总裁Hussain Lootah 表示： ： "我们欢迎DEWA的战略合作伙伴Dubai Holding Real Estate根据最高的质量、可持续性和安全性标准，利用最新的数字技术为传输站在Palm Jebel Ali项目中建造两个输电站。 迪拜的所有组织都致力于使迪拜成为世界上最好的生活、工作和旅游城市。 为了跟上迪拜的持续增长，我们将坚持建设世界一流的水电基础设施，确保这些服务符合最高的可用性、可靠性和质量标准。 这在迪拜输电系统实现100%可靠性和可用性方面发挥了重要作用。"

视频： Palm Jebel Ali和DEWA 。

SOURCE Nakheel