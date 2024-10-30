Nakheel与DEWA合作，在杰贝阿里棕榈岛建设2.7亿迪拉姆的变电站

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Nakheel

30 10月, 2024, 21:39 CST

阿联酋迪拜2024年10月30日 /美通社/ -- 迪拜控股（ Dubai Holding ）房地产部门Dubai Holding Real Estate的成员Nakheel已与迪拜电力和水务局（ DEWA ）合作，在Palm Jebel Ali开发两座即将建成的变电站，价值2.7亿迪拉姆。 DEWA将为这两个变电站的招标、授标和建设提供项目管理服务。

该项目包括建设两个总容量为400兆伏安（ MVA ）的132/11千伏变电站，这些变电站将满足Palm Jebel Ali大部分地区的电力需求，包括几个叶子和脊柱。 该公告是在今年早些时候授予的别墅建设、基础设施、公共道路和Palm Jebel Ali海上工程开工合同之后发布的。 

Nakheel与DEWA合作，在Palm Jebel Ali建造2.7亿迪拉姆变电站
Nakheel与DEWA合作，在Palm Jebel Ali建造2.7亿迪拉姆变电站
杰贝阿里棕榈树空中渲染
杰贝阿里棕榈树空中渲染
Nakheel与DEWA合作，在Palm Jebel Ali建造2.7亿迪拉姆变电站 杰贝阿里棕榈树空中渲染

Palm Jebel Ali是Nakheel迄今为止最具远见的项目之一，旨在为海滨生活树立全球基准。 一旦完工，它将提供极其广泛的生活方式便利设施，为迪拜未来几十年的未来增长做出重大贡献。

迪拜控股公司 首席土地地产官 Nasser Al Awadhi 表示： "我们相信，我们的战略合作伙伴DEWA在该行业的专业知识和技能将使我们能够在享有盛誉的Palm Jebel Ali成形的过程中奠定坚实的基础。 它象征着迪拜坚定不移的雄心，始终推动进步，并在全球舞台上留下不可磨灭的印记。 Palm Jebel Ali证明了我们为当今全球公民打造最佳豪华海滨生活的愿景。"

DEWA传输电源执行副总裁Hussain Lootah 表示： "我们欢迎DEWA的战略合作伙伴Dubai Holding Real Estate根据最高的质量、可持续性和安全性标准，利用最新的数字技术为传输站在Palm Jebel Ali项目中建造两个输电站。 迪拜的所有组织都致力于使迪拜成为世界上最好的生活、工作和旅游城市。 为了跟上迪拜的持续增长，我们将坚持建设世界一流的水电基础设施，确保这些服务符合最高的可用性、可靠性和质量标准。 这在迪拜输电系统实现100%可靠性和可用性方面发挥了重要作用。"

视频： Palm Jebel Ali和DEWA

SOURCE Nakheel

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