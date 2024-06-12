NDC Partnership 與 UNFCCC 推出工具，協助各國提升國家自主貢獻 (NDC) 3.0 宏大目標並加速其落實

NDC Partnership 與聯合國氣候變化框架公約 (UNFCCC) 秘書處攜手推出一款線上工具，協助各國提升將於 2025 年初提交的國家自主貢獻 (NDC) 3.0 目標。

德國波昂2024年6月12日 /美通社/ -- 今天，NDC Partnership 與聯合國氣候變化框架公約秘書處共同推出了互動工具 NDC 3.0 Navigator，旨在協助各國提升 NDC 3.0 目標，並加速落實預計於 2025 年初提交的下一輪國家自主貢獻。Navigator 的開發得到了聯合國開發計劃署 (UNDP)、世界資源研究所 (WRI) 以及 30 多家其他合作夥伴的技術支援。

NDC 3.0 Navigator 提出了七條「通往宏大且切實可行的 NDC 的路徑」，協助發展中國家確定並探索符合國情的方法來制定宏大的 NDC 3.0 目標。各國可利用此工具探索如何提高其國家自主貢獻目標，以反映國家優先事項，並解決關鍵的落實與融資需求，進而強化 2025 年提交的文件。Navigator 採用自主且非指令性的方式，透過引導性問題協助各國選擇最適合自己的方案。這些選項還附有用例研究，並提供指導、資訊來源及支援的連結。作為一項動態工具，Navigator 將隨著新知識和經驗的累積而不斷擴展和更新。

Navigator 推出的時機正值各國編製新一輪國家自主貢獻方案之際，這些貢獻方案需展現足夠的雄心，以實現《巴黎協定》將全球暖化控制在 1.5 攝氏度的目標，並同時增強各國應對日益嚴峻氣候變化的韌性。在第 28 屆締約方會議 (COP28) 上進行的首次全球盤點 (GST) 總結指出，《巴黎協定》雖已推動了近乎全球性的氣候行動，但要實現其目標，在目標水平、落實速度和資金獲取方面仍存在巨大差距，這些差距需透過公正過渡彌補，確保沒有任何國家被落下。

Navigator 將借鑒最新科學成果和全球盤點的結果，支援各國在 NDC 3.0 中反映全球盤點的成果，並協助確保將其轉化為具體的實施和投資計劃，以擴大氣候融資方案。

Navigator 的發佈恰逢 6 月的聯合國氣候會議，即在德國波昂舉辦的聯合國氣候變化框架公約第 60 次附屬機構會議 (SB60) 召開之際，各國和其他持份者將齊聚一堂，推動關鍵政策議題取得進展，為即將在阿塞拜疆巴庫舉行的第 29 屆締約方會議 (COP29) 做好準備。

聯合國氣候變化框架公約行政秘書 Simon Stiell 表示：「國家自主貢獻不僅可以，而且必須成為強有力的藍圖，推動各國經濟和社會的發展，創造更多就業機會，促進性別平等，提供安全、可負擔的清潔能源，減少污染，改善民眾健康，提高生活水準。我們與聯合國體系和其他合作夥伴共同努力，致力於為有需要的締約方提供實質性支援。NDC 3.0 Navigator 可以協助締約方獲取資訊、其他工具和聯絡人，從而幫助他們制定新的國家自主貢獻，並專注於實際執行。」

NDC Partnership 聯合主席、丹麥王國發展合作與全球氣候政策大臣 Dan Jørgensen 表示：「全球盤點 (GST) 重申了國際合作對於提升目標並履行《巴黎協定》的迫切需求，世界各國在會上同意逐步淘汰化石燃料、將全球再生能源產能提高兩倍，並將能源效率提高一倍。NDC 3.0 Navigator 可協助各國取得制定國家自主貢獻所需的資訊，使其與《巴黎協定》的目標保持一致，同時實現公正、公平的過渡。」

NDC Partnership 聯合主席、盧旺達共和國環境部長 Jeanne d'Arc Mujawamariya 博士表示：「制定目標遠大的國家自主貢獻並付諸實施，是刻不容緩的任務。我們必須竭盡所能，探索所有制定更完善國家自主貢獻的途徑，促使各國迅速採取行動達成目標，並吸引大規模投資。NDC 3.0 Navigator 中提供的路徑，將協助各國制定符合其發展優先事項的宏偉且可行的 NDC 3.0 提案。在此過程中，我們由衷感謝 NDC Partnership 的大力支援。」

NDC 3.0 Navigator 協助各國向 NDC Partnership 提出高品質、全面的請求，以支援其制定 NDC 3.0。如欲進一步了解 NDC 3.0 Navigator，包括如何使用或提供內容，請點擊此處探索該工具。

關於 NDC Partnership

NDC Partnership 是一個全球聯盟，彙集了 200 多個成員，包括 120 多個發達國家和發展中國家以及近 100 個機構。該聯盟致力於推動各國採取積極的氣候行動，以實現《巴黎協定》的目標，並促進永續發展。各國政府可確定落實國家自主貢獻的優先實施事項，並明確將這些事項轉化為可行政策和計畫所需的支援類型。聯盟成員將根據各國的需求，提供量身定制的專業知識、技術援助和資金支持。這種合作模式為發展中國家提供了有效獲取各類資源的途徑，使其能更好地適應和減緩氣候變化，並促進更公平與永續的發展。

SOURCE NDC Partnership