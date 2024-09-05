Ne-Yo亞巡香港站 'NE-YO: CHAMPAGNE AND ROSES TOUR' 優先購票現已全數售罄！9月7日將於KLOOK公開發售！

06 9月, 2024, 00:44 CST
香港2024年9月6日 /美通社/ -- 美國流行音樂、R&B唱作天王Ne-Yo（Shaffer Chimere Smith）宣布於10月開啟《NE-YO：香檳與玫瑰巡迴演唱會香港站》，香港將作為大中華區首站，10月11日在安盛x竹翠公園率先演出，為香港樂迷帶來一場音樂盛宴。
自1998年出道以來，Ne-Yo在全美賣出超過3張白金唱片、3度獲得格林美大獎以及14次提名，並多次於Billboard拔得頭籌，坐擁不少膾炙人口的熱門歌曲。2006年發行首張專輯《In My Own Words》，當中的熱門單曲《So Sick》在全球獲得巨大成功，令他一舉成名，成為千禧年間R&B領軍人物。其後兩年推出的第二、三張專輯《Because of You》和《Year of the Gentleman》同樣成績不俗，歌曲《Because of You》、《Closer》、《Miss Independent》、《Mad》等亦風靡全球，陪伴著一代人成長。Ne-Yo柔和有力、情感豐富的聲線感染力極強，且擅長在歌唱中運用輕快、靈活的韻律，富有層次，令歌曲旋律悅耳之餘，更易引發聽眾共鳴。
除了歌唱事業，Ne-Yo也是一位出色的詞曲創作人與音樂製作人。早年因美國歌手Marques Houston發表了原本Ne-Yo未能推出的歌曲，令Ne-Yo聲名大噪，以作曲聞名，為多位國際巨星包括Mario、Beyoncé、Rihanna、Mariah Carey、Usher等創作了不少熱門歌曲，同樣問鼎各大音樂平台。通過幕後扎實的創作與學習，培養了Ne-Yo敏銳的音樂筆觸與多樣風格，能夠輕鬆駕馭不同類型的音樂，因而成為業界廣受歡迎的製作人。
多年來，Ne-Yo持續在全球各地舉辦個人演唱會，出色的唱功和舞台表現力為人稱道。除了在載歌載舞，動感十足之外，亦有深情款款的抒情時刻，且樂於與觀眾互動，令樂迷全情投入，在音樂裏聽Ne-Yo的故事，喚醒粉絲共同存放的記憶。
由耀榮文化協辦，是次演唱會設VIP與普通入場，售價分別為1280港幣與780港幣，門票將於9月5日早上11點在KLOOK公開發售，各位樂迷切勿錯過！
「安盛x竹翠公園」坐落於西九龍文化區西北位，交通便利，佔地約15萬平方呎，場內包括大型舞台、餐飲設施、流動洗手間等一應俱全，擁有200個露天泊車位，可容納10,000座位或15,000企位。自2022年啟動至今，舉辦過逾50場大型演唱會、娛樂文化、親自康樂活動等，推動文化藝術、娛樂體育發展，是打造戶外表演及活動的不二之選。
SOURCE 耀榮文化
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