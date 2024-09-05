Ne-Yo亞巡香港站 'NE-YO: CHAMPAGNE AND ROSES TOUR' 優先購票現已全數售罄！9月7日將於KLOOK公開發售！

除了歌唱事業，Ne-Yo也是一位出色的詞曲創作人與音樂製作人。早年因美國歌手Marques Houston發表了原本Ne-Yo未能推出的歌曲，令Ne-Yo聲名大噪，以作曲聞名，為多位國際巨星包括Mario、Beyoncé、Rihanna、Mariah Carey、Usher等創作了不少熱門歌曲，同樣問鼎各大音樂平台。通過幕後扎實的創作與學習，培養了Ne-Yo敏銳的音樂筆觸與多樣風格，能夠輕鬆駕馭不同類型的音樂，因而成為業界廣受歡迎的製作人。

多年來，Ne-Yo持續在全球各地舉辦個人演唱會，出色的唱功和舞台表現力為人稱道。除了在載歌載舞，動感十足之外，亦有深情款款的抒情時刻，且樂於與觀眾互動，令樂迷全情投入，在音樂裏聽Ne-Yo的故事，喚醒粉絲共同存放的記憶。

由耀榮文化協辦，是次演唱會設VIP與普通入場，售價分別為1280港幣與780港幣，門票將於9月5日早上11點在KLOOK公開發售，各位樂迷切勿錯過！

「安盛x竹翠公園」坐落於西九龍文化區西北位，交通便利，佔地約15萬平方呎，場內包括大型舞台、餐飲設施、流動洗手間等一應俱全，擁有200個露天泊車位，可容納10,000座位或15,000企位。自2022年啟動至今，舉辦過逾50場大型演唱會、娛樂文化、親自康樂活動等，推動文化藝術、娛樂體育發展，是打造戶外表演及活動的不二之選。

SOURCE 耀榮文化