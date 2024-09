Ne-Yo亞巡香港站 'NE-YO: CHAMPAGNE AND ROSES TOUR' 優先購票現已全數售罄！9月7日將於KLOOK公開發售！

香港2024年9月6日 /美通社/ -- 美國流行音樂、R&B唱作天王Ne-Yo(Shaffer Chimere Smith)宣布於10月開啟《NE-YO:香檳與玫瑰巡迴演唱會香港站》,香港將作為大中華區首站,10月11日在安盛x竹翠公園率先演出,為香港樂迷帶來一場音樂盛宴。

自1998年出道以來,Ne-Yo在全美賣出超過3張白金唱片、3度獲得格林美大獎以及14次提名,並多次於Billboard拔得頭籌,坐擁不少膾炙人口的熱門歌曲。2006年發行首張專輯《In My Own Words》,當中的熱門單曲《So Sick》在全球獲得巨大成功,令他一舉成名,成為千禧年間R&B領軍人物。其後兩年推出的第二、三張專輯《Because of You》和《Year of the Gentleman》同樣成績不俗,歌曲《Because of You》、《Closer》、《Miss Independent》、《Mad》等亦風靡全球,陪伴著一代人成長。Ne-Yo柔和有力、情感豐富的聲線感染力極強,且擅長在歌唱中運用輕快、靈活的韻律,富有層次,令歌曲旋律悅耳之餘,更易引發聽眾共鳴。