邁威生物靶向Nectin-4 ADC（9MW2821）治療宮頸癌的病例報告登上《新英格蘭醫學雜誌》

上海2026年4月22日 /美通社/ -- 邁威生物（688062.SH），一家全產業鏈佈局的創新型生物製藥公司，自主研發的靶向Nectin-4 ADC創新藥（bulumtatug fuvedotin，研發代號：9MW2821）治療宮頸癌的最新臨床病例報道近日登上國際頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM，影響因子：78.5）。

該文章由宜賓市第二人民醫院腫瘤中心汪善兵主任團隊發表，首次向全球揭示了晚期宮頸癌患者在接受新型Nectin-4 ADC（9MW2821）治療後，出現的罕見肝臟「假性進展」現象。「假性進展（pseudoprogression）」一般指在免疫治療初期腫瘤原有病灶短期內增大或出現新病灶，不伴有疾病惡化，後期病灶表現為穩定或縮小的現象，通常並非真正的腫瘤進展。

文章報告了一例晚期轉移性宮頸鱗狀細胞癌患者，此患者既往含鉑化療失敗，未接受過免疫治療。在接受9MW2821治療短短兩個週期後，患者基線轉移病灶顯著縮小，血清鱗狀細胞癌抗原（SCC）更是發生「斷崖式」下降——從37.0 ng/mL驟降至完全正常的1.2 ng/mL（正常範圍≤1.5）。但在多個指標全面好轉的同時，CT影像意外在患者肝臟左葉內側段顯示出一個1.8 cm × 2.5 cm的「新發低密度結節」。肝臟穿刺活檢顯示淋巴細胞、漿細胞和中性粒細胞密集浸潤，未發現肉芽腫、梭形細胞增生或活的腫瘤細胞。活檢結果排除疾病進展、類肉瘤反應或炎性假瘤。結合患者p16陽性（高HPV病毒抗原性）且無免疫治療病史，汪善兵主任團隊推測抗體-藥物偶聯物靶向了隱匿的微轉移灶，誘導免疫細胞死亡並釋放損傷相關分子模式，從而觸發了這種強烈的炎症浸潤。患者繼續接受治療，後續影像學檢查提示肝臟病灶逐漸消退，長達兩年的隨訪，肝臟病灶未再出現。

ADC藥物被譽為精準打擊腫瘤的「魔法子彈」。此前，「假性進展」多見於PD-1/PD-L1等免疫療法中，在實體瘤的ADC治療中堪稱「極為罕見」。汪善兵主任團隊的這一發現對晚期宮頸癌臨床治療具有重要指導意義。文章強有力地指出，切勿盲目因影像學「假象」而過早停止可能延長生命的治療，為ADC藥物的臨床應用提供了參考依據，切實守護腫瘤患者最佳治療獲益。

9MW2821 是全球首款針對宮頸癌適應症進入III期臨床的Nectin-4 ADC創新藥。目前，單藥治療III期臨床已完成入組，計劃於2026年下半年進行期中分析，並根據期中分析結果向 NMPA CDE 提交新藥上市申請前會議；一線聯合特瑞普利單抗治療處於II期臨床階段。

關於邁威生物

邁威生物 (688062.SH) 是一家全產業鏈佈局的創新型生物製藥公司，始終秉承「讓創新從夢想變成現實」的願景，踐行「探索生命，惠及健康」的使命，通過源頭創新，為患者提供療效更好、可及性更強的生物創新藥，滿足全球未被滿足的臨床需求。2017 年成立以來，邁威生物構建了以抗體藥物靶點發現與分子發現為起點，覆蓋成藥性研究、臨床前研究、臨床研究和生產轉化等藥品研發全週期的創新體系，實現集研發、生產、營銷於一體的全產業鏈佈局。我們專注於腫瘤和年齡相關疾病，涉及腫瘤、自身免疫、骨疾病、眼科、血液、心血管等治療領域，憑借國際領先的特色技術平台和研發創新能力，建立了豐富且具有競爭力的管線。現有 15 個處於臨床前、臨床或上市階段的重點品種，包括 11 個創新品種和 4 個生物類似藥，其中 4 個品種上市，1 個品種處於上市審評中，2 個品種處於 III 期關鍵註冊臨床階段。並獨立承擔 1 項國家「重大新藥創製」重大科技專項、2 項國家重點研發計劃和多個省市級科技創新項目。邁威生物以創新為本，注重產業轉化，符合中國 NMPA、美國 FDA、歐盟 EMA GMP標準的抗體和重組蛋白藥物產業化基地已在江蘇泰州投入使用，並已通過歐盟 QP 審計，位於上海金山和江蘇泰州的大規模商業化生產基地正在建設中。欲瞭解更多信息，請訪問：www.mabwell.com。

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SOURCE 邁威生物