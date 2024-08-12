NEOM McLaren Extreme E 車隊與 Vantage UK 合作開展的「Reborn a Trade」品牌活動

在挑戰中，他們合作更換了輪胎，展示了其重新思考策略和緊密協作的能力。此舉不僅凸顯了他們在高壓環境下的靈活應變和沉著冷靜，更詮釋了創新的團隊合作是如何克服重重困難的。

Vantage UK 首席執行官 David Shayer 表示，與 McLaren Extreme E 車隊的合作充分說明了在高壓環境下重新評估策略的重要性，我們的交易員也都經歷過這種情況。我們的目標是以全新視角激勵交易者，彰顯對卓越的不懈追求，推動交易社區的發展。在我們努力實現這一目標的過程中，能獲得我們的合作夥伴 NEOM McLaren Extreme E 車隊的持續支持，真是太棒了。

Vantage UK 的「Reborn a Trader」品牌活動旨在與交易者在情感層面上建立聯繫，強調學習成長的歷程以及增強財務能力的潛力。活動反映了 Vantage 的使命，即通過反應（React）、反思（Rethink）和重生（Reborn）三大核心原則，為交易者提供基本工具並增強交易體驗。

欲了解有關「Reborn a Trader」品牌活動的更多信息，請訪問https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/。

關於 Vantage UK

Vantage UK（或 Vantage Markets）是一家多元資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的差價合約(CFD)產品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金(ETF)和債券。

憑借超過14年的市場經驗，Vantage UK超越了經紀商的角色，提供值得信賴的交易生態系統以及用戶友好型交易平台，幫助客戶抓住交易機會。

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風險警告：差價合約（CFD）和點差交易（Spreadbets）是複雜的金融工具，並且由於槓桿作用，存在快速虧損的高風險。73.5%的散戶投資者賬戶在與該提供商進行差價合約和點差交易時會虧損。您應該考慮自己是否了解差價合約和點差交易的運作方式，以及自己是否能夠承擔虧損的高風險。

SOURCE Vantage