馳諾瓦科技九月中參加NEPCON越南電子展 協助越南推動低碳交通

台北2024年9月12日 /美通社/ -- 電源廠飛宏（2457）旗下電動車充電解決方案供應商馳諾瓦科技（Zerova Technologies）今年九月中旬將前往越南電子展發表創新充電解決方案。越南電子展（NEPCON Vietnam Hanoi）是東南亞地區最具代表性的電子展會之一，每年都吸引來自全球的電子行業領袖、設備製造商和技術專家在現場交流及凝聚商機，是了解越南及整個東南亞電子市場趨勢的重要管道。

越南電動車市場看俏 馳諾瓦積極布局全方位解決方案

越南政府近日宣布，正計劃為電動車（EV）充電站提供電價補貼的措施，以便促進電動車的採用，進而實現該國的能源轉型。依據越南汽車製造商協會（VAMA）的預測，越南的電動車數量將在未來幾年內迅猛增長，到2028年將達到100萬輛。

面對持續上漲的電動車需求，馳諾瓦科技此次參加NEPCON Vietnam Hanoi 2024，將展出適合不同場景的充電設備，包括針對車隊和公共充電而設計的Level 2家用、商用交流充電設備 AX48、可同時進行2台直流充電的DS180的180kW一體式雙槍充電設備、以及適合城市各場域、可高效充電、可迴旋收納槍線的DT240一體式240kW雙槍充電設備。

為因應越南市場多種場域的家用及商用需求，馳諾瓦在展會中展示的產品涵蓋了全方位的充電解決方案。特別是DT240一體式240kW雙槍充電設備，其創新的設計不僅提高了充電效率，還考慮到了城市景觀的融合，客製化的防眩光觸控螢幕同時可作為廣告曝光版位，協助營運商創造多元營收來源。

為了支持越南綠色交通的普及與發展，馳諾瓦科技將不斷推進創新技術，為越南市場提供最先進的充電解決方案，滿足當地合作夥伴的需求，幫助越南加速電動車基礎設施的建設，並加速推動當地低碳交通的發展。

深耕東南亞市場 支持綠色運輸的永續願景

馳諾瓦科技將持續深耕東南亞市場，以此次NEPCON Vietnam Hanoi為起點，加強東南亞地區的市場佈局。馳諾瓦今年會持續透過新產品推出，助攻各國合作夥伴調配充電站點的電力配置，更靈活運用有限的充電站空間，依照不同市場合作夥伴需求，提供多元化的充電設備解決方案，協助各國達成綠色運輸的永續願景。

SOURCE 馳諾瓦科技