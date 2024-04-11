Net5.5G應用部署取得顯著進展，助力運營商業務新增長

為應對沉浸式應用，行業數字化上雲及AI的應用驅動全球超寬帶聯接數和帶寬持續增長，WBBA網絡工作組的聯合主席Tayeb Ben Meriem表示，WBBA聯合各方產業組織計劃發佈面向網絡演進代際，包括400GE融合承載，高品質萬兆園區，超融合數據中心網絡等多個場景的Net5.5G的架構及關鍵技術。

歐洲、非洲及拉美等區域的領先運營商分享了Net5.5G融合承載的關鍵技術現網部署及創新實踐。Turkcell的IP/MPLS骨幹和數據中心網聯合總監Mehmet Durmus表示，通過400GE的可靠骨幹網能夠保障業務穩定運行與發展，繼續踐行Net5.5G建網理念，能夠進一步支撐「 卓越數字業務，共創美好未來」 願景實現。拉美領先運營商vivo在巴西已完成SRv6現網多廠商互通。vivo的IP承載網專家Nelson Jose dos Santos Junior指出，「 隨著面向Net5.5G的關鍵技術SRv6、400GE、網絡切片的逐步部署，將助力vivo提升5G業務體驗，實現持續領先」。

阿根廷電信承載網總監Oscar Paniagua表示，當前已在骨幹網部署了400GE，能有效應對5G及家寬業務流量的增長，通過提升網絡自動化，SLA保障，實時可視，靈活帶寬等方面能力，提供最佳聯接體驗。阿爾及利亞電信雲核及IP骨幹網CTO，Mounira Aissa El Bey表示，「 IP承載網以泛在接入、智能連接、超寬骨幹、切片即服務為目標，邁向新一代網絡演進。通過網絡切片及自動化的創新實踐，提供不同場景的SLA保障，保證優質客戶體驗。」

針對Net5.5G場景的演進，意大利國家研究委員會研究員Pietro Cassarà強調了基於SRv6，IFIT的網絡切片及AI的網絡數字地圖，支撐可保障的SLA和自動化的未來網絡場景及非地面網絡。

同時歐洲權威的三方測試機構EANTC CTO Carsten Rossenhövel分享了2024年多廠家互通測試進展。這表明面向Net5.5G的400GE，SRv6，切片等關鍵能力在互通方面更加成熟。

面向網絡架構及方案方面，華為闡述了Net5.5G融合承載的超寬化、網絡服務化、高度智能化、安全一體化的目標網架構及專線+X方案。通過Net5.5G系列化方案及產品，幫助運營商全業務發展，實現新增長。

面向未來，華為將持續與運營商、產業夥伴攜手共同推動Net5.5G從理念加速走向應用落地，在新技術、新場景、新業務、新商業模式等方面共同探索，助力客戶商業成功，激發新增長。

SOURCE Huawei