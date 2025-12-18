Neutrinos 於 InsurInnovator Connect Vietnam 2025 榮獲人工智能及機器學習創新大獎

該獎項表彰 Neutrinos 在推動亞太地區人工智能應用方面的貢獻

紐約和新加坡2025年12月18日 /美通社/ -- 專為保險業提供人工智能驅動智能自動化方案的領導者 Neutrinos，在 IIC Vietnam Awards 2025 中榮獲「人工智能及機器學習創新大獎」。該頒獎典禮與年度 InsurInnovator Connect Vietnam 會議同期舉行，旨在表彰那些推動可量化進步並提升行業標準的創新成果及舉措。

Neutrinos 獲此殊榮，是為了嘉許其協助亞太地區超過 10 個市場的保險公司落實人工智能應用，透過人工智能及機器學習簡化營運、提升決策能力，並建立可擴展的智能保險生態系統。IIC Asia Awards 被視為保險業界的卓越標桿，旨在表彰塑造亞洲保險業未來的遠見領袖及先驅機構。

「人工智能正成為保險公司大規模營運，以及服務客戶、代理人和分銷合作夥伴的基石。」Neutrinos 聯合創辦人兼技術總監 Suresh Chandrasekharan 表示，「在全球各地，保險公司正在擴大人工智能的使用範圍，將具備情境感知的領域本體論與代理型人工智能結合，從而實現更高效的工作流程管理。獲得 InsurInnovator Connect 的獎項認可，反映了我們團隊與客戶正在取得的進步。」

Neutrinos 提供專為保險業打造的原生人工智能全端平台。該平台讓保險公司能夠設計、管治及協調人工智能、自動化、規則及人手工作流程。透過結合代理型人工智能功能、可解釋的決策自動化、人工智能協調、DevOps 控制中心以及受管治的數據編織，Neutrinos 協助保險公司在大規模落實人工智能應用的同時，能與現有的核心系統無縫運作。如欲了解更多關於 Neutrinos 平台的人工智能功能，請在此預約通話或演示。

Neutrinos 是智能自動化領域的領導者，致力賦能保險企業充分發揮 AI 代理的潛力，以自動執行及優化複雜的業務流程。Neutrinos 平台專為保險公司打造，其獨特設計不僅能管理及協調在 Neutrinos 上構建的代理，還能兼容其他代理。其原生人工智能的全端架構統一了複雜系統，實現跨平台協調，並為未來的代理型及自主工作流程提供動力。從承保、理賠到分銷，Neutrinos 憑藉深厚的保險領域專業知識、智能自動化及預建加速器，協助保險公司加快現代化步伐，提升營運敏捷性，並提供無縫的客戶體驗。了解更多資訊請瀏覽 www.neutrinos.com，並在 LinkedIn 上關注 Neutrinos。

