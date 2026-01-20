NEXCOM新漢集團前瞻科技布局全球，進軍MWC 2026展現技術高度

本次參展不僅是技術展示，更是為了與全球 5G、物聯網與資安專家深度交流。實現這些領先功能的最新一代產品，也將於5A61展位現場同步亮相，邀請全球業者見證台灣軟體定義邊緣運算（Software-Defined Edge Computing）的創新動能。

軟體定義邊緣運算：全面升級設備韌體安全

為解決傳統軟體防護易遭破解及遠端更新（OTA）失敗導致設備「變磚」的痛點，新漢正式發表兩大革新方案：NEXBOOT® 高可用性開機方案與 NEXLOCK® 韌體層存取安全防護。

NEXBOOT®（高可用性開機方案）： 採韌體控制自動切換機制，獨立於 OS 運作。即使遠端更新失敗，設備也能自動切換至備援系統或診斷模式，防止設備變磚，確保關鍵服務 24/7 不間斷。

NEXLOCK®（韌體級存取防護）： 鎖定資安防禦的最前線，能從韌體層封鎖 Serial Port 與 USB 等高風險介面。此方案不需額外硬體，且具備軟體層無法破解的高信賴度，專為高度安全控制場域設計。

這兩項技術直接從系統底層（Firmware Level）切入，為關鍵基礎設施、智慧零售與工業設備提供「打不穿、斷不了」的強韌保護。

Made in Taiwan：以技術深度打造全球信賴鏈

Made in Taiwan 不只是一個產地標誌，更代表著可靠品質、關鍵零組件自主與全球信賴。新漢長期深耕網路與通訊領域，從硬體設計、韌體安全到自家作業系統皆在台灣完成，並透過嚴謹的供應鏈管理與在地研發優勢，協助全球客戶建構可控、安全且具高度延展性的網路基礎。此次於 MWC 2026 展出的多項技術，即展現了台灣在關鍵基礎設施、安全韌體與網通產品上的世界級實力。

DMS：從設計到自家 OS 導入，打造差異化網通設備

新漢提供從硬體設計、韌體客製到自家作業系統導入的 DMS（Design & Manufacturing Services）服務，協助客戶打造差異化的專屬網通設備。自家 AtlaX OS 展現高度穩定性與模組化優勢，已廣泛部署於工業 NAS、智慧家庭閘道器與監控錄影主機端 PoE 交換器等設備。透過 AtlaX OS、韌體級安全機制與 DMS 能力整合，新漢能協助客戶快速打造具備高效能、安全性與長期可維運性的專業級產品。

關於新漢

新漢（股票代號8234）成立於1992年，在不同垂直產業領域提供工業運算平台硬體製造服務，並整合公司內部多元的軟硬體技術，深耕於工業物聯、智慧製造、智慧交通、智慧城市、智慧零售、智慧醫療、高速運算以及網通先進科技的研發與實踐，提供客戶高品質的產品與服務，協助建構日新月異的網路基礎建設、邊緣智能AI高速運算平台與智能化營運的數位工廠，各事業單位以領先技術及方案分進合擊，協助企業與機構進行AIoT數位轉型與ESG淨零轉型達成雙軸轉型目標，致力成為全球知名的AIoT數位轉型創新創業集團。

網路通訊事業群(NCS)深耕於網路高速運算和先進通訊科技的研發與實踐，致力於在網路通訊領域中不斷取得重要突破。我們以提供客戶高品質的產品與服務為己任，協助構建日新月異的網路基礎建設；產品涵蓋多種產業用網路通訊領域設備，包括5G相關通訊、AI邊緣運算、網路資通安全、負載平衡、路由器、網路監控錄影主機 (NVR)、網路儲存伺服器(NAS)等。

新漢公司官網：www.nexcom.com.tw

SOURCE NEXCOM International Co., Ltd.