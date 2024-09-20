NextBold Capital計劃募資1億美元支持越南、柬埔寨和老撾的中小企業發展

與眾不同的方法：運營型私募股權投資

NextBold Capital以其「運營型投資」方法脫穎而出：該公司積極與被投資公司開展實地合作，以實施治理、推動收入增長並提高運營效率。NextBold的管理團隊在過去十年中一直在為印度支那半島一些最成功的公司投資，並親自擔任運營職務，以保持二者之間的平衡。

NextBold Capital的執行合夥人Pedro Baliza表示：「我們不僅僅是投資者，我們還是實地的合作夥伴。我們參與執行層面的工作，幫助企業應對最嚴峻的挑戰，充分釋放潛力。」

聚焦印度支那，區域藍圖宏偉

NextBold Capital的戰略包括投資越南、柬埔寨和老撾主要城市中心的中小企業，這些市場由於中產階級的崛起、濃厚的創業文化和外國投資的增加而經歷著快速增長。該公司重點關注教育、醫療、消費品和服務等行業，在這些領域，他們看到了治理轉型和價值創造的機會。

管理合夥人Sjoerd Zwinkels表示：「這些市場仍然未能充分得到全球投資者的支持，特別是在中小企業領域。我們認為，通過引入合適的資本和運營支持組合，能夠創造巨大的價值。」

募資1億美元推動增長

NextBold Capital的首支1億美元基金旨在推動東南亞中小企業的發展，今年年中，該基金的融資工作開始加速。公司的獨特定位引起了投資者的濃厚興趣，如今，公司又在世界領先的私募股權和風險投資大會SuperReturn Asia 2024上入圍亞太地區「必關注」新興私募股權投資管理公司，獲得了早期認可。

該基金已得到幾家家族辦公室的投資承諾，並已開始在教育和醫療等多個領域進行市場摸底，預融資交易也已啟動。

管理合夥人Pedro Baliza表示：「我們對已經排定的交易感到非常振奮。我們的早期投資目標是一些在快速增長市場中擁有強大業務基礎的公司，在這些公司中，我們看到，在正確的運營支持下，他們有著有明確的行業主導地位潛力。我們看到了來自家族辦公室和其他共同投資人的巨大動力，並已準備好抓住未來的巨大發展機遇。」

關於NextBold Capital

NextBold Capital是一家位於越南胡志明市的私募股權投資公司，致力於通過資本投資和運營支持促進東南亞地區中小企業的發展。

該公司的首期基金規模為1億美元，將投資於越南、柬埔寨和老撾的教育、醫療、消費品、科技和農業綜合企業。通過提供實地專業知識和促進可持續增長，NextBold Capital旨在提升企業的全球競爭力。

聯繫方式：

Pedro Baliza

管理合夥人

NextBold Capital

電子郵件: [email protected]

網站：www.nextboldcap.com

SOURCE NextBold Capital