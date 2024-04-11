NimbleTrack靈動式三維掃瞄系統全球首發，領跑工業計量「無線」新時代

NimbleTrack超輕型機身，以極致細節重構性能想像，解鎖性能美學的超然進化實力。

跟蹤器僅重2.2kg，身長57cm，恣意穿梭於各類場景，輕裝上陣；掃瞄儀僅重1.3kg，單手掌控游刃有餘，輕鬆完成長時間測量任務。

標配一體式便攜安全防護箱，兼顧輕型化與緊湊型，容納萬象，靈動出鞘，帶上它，即開即掃，盡顯輕盈暢快之感。

一體成型 穩如堡壘

掃瞄儀採用全新的碳纖維框架一體成型技術，兼備輕量化和高強度性能，在加工工藝上顛覆了傳統組裝式框架的裝配技術，實現了超高結構穩定度和超強溫度穩定性，使得一次校準即可長時間內保持良好的精度範圍，讓每一次掃瞄都盡在掌控。

雙內置電池 真正全無線

全棧無線三維掃瞄系統，無線數據傳輸、零線纜供電，可滿足無電、用電不便等應用場景，開啟工業計量無線新時代。掃瞄儀隱藏式電池倉設計，優雅無束縛；跟蹤器雙循環電池倉設計，供電不間斷，無線轉站更順暢。

雙邊緣計算 性能狂飆

掃瞄儀和跟蹤器均搭載新一代高性能邊緣計算模組，運算效率躍升至全新高度，解鎖120 FPS高幀率流暢測量體驗，每一幀都行雲流水，駕馭自如。掃瞄時無需外接電源、貼點，與市面上現有的手持式三維掃瞄儀相比，整體掃瞄流程大幅簡化，複雜場景更顯從容，是當之無愧的效率擔當。

萬般場景 揮灑自如

NimbleTrack三維掃瞄系統小巧靈動，輕盈穿梭。面對狹小空間或視角遮擋處，掃瞄儀可無線單獨使用，實現最高0.020 mm的高精度掃瞄。面對大範圍測量場景，跟蹤器即刻化身遠距離紅外標記點掃瞄利器，精準把控全局精度。

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思看科技是面向全球的三維視覺數字化綜合解決方案提供商，主營業務為三維視覺數字化產品及系統的研發、生產和銷售。公司深耕三維視覺數字化軟硬件專業領域多年，產品主要覆蓋工業級高精度和專業級高性價比兩大差異化賽道，主要產品涵蓋便攜式3D視覺數字化產品、跟蹤式3D視覺數字化產品、工業級自動化3D視覺檢測系統和專業級彩色3D視覺數字化產品等。

公司產品廣泛應用於航空航天、汽車製造、工程機械、交通運輸、3C電子、綠色能源等工業應用領域，以及教學科研、3D打印、藝術文博、醫療健康、公安司法、虛擬世界等萬物數字化應用領域，致力於提供高精度、高便攜和智能化的三維視覺數字化系統解決方案，打造三維視覺數字化民族品牌。

SOURCE SCANTECH