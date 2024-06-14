輕鬆學舞：《我的舞蹈教室》教學今日上線Nintendo Switch™

14 6月, 2024, 09:00 CST
東京2024年6月14日 /美通社/ -- Imagineer Co., Ltd.欣然宣佈在Nintendo Switch平臺上推出創新舞蹈教學遊戲《我的舞蹈教室》，該遊戲將於今天（2024年6月14日）開始上線。這款遊戲最初在日本推出時名為「HOP！STEP！DANCE!」，因其有效的教學方法獲得了高度評價，現正在進行本地化，面向日本以外的亞洲地區更廣泛受眾推出。
Imagineer Co Ltd.行政總裁Kazunori Sumioka表示：「我們的目標是讓每個人都能輕鬆愉快地學習舞蹈，即使是那些對舞蹈感到猶豫不決，或是覺得上傳統舞蹈學校有困難的人也不例外。我們希望讓每個人都能舒適地享受舞蹈，無論他們的技能水準或經驗如何。《我的舞蹈教室》旨在幫助任何人成為舞者，因此我們鼓勵每個人都來試一試。我們相信，透過嘗試，您會發現舞蹈可以為各種舞蹈水準的人帶來樂趣。」
《我的舞蹈教室》專為初學者量身定制，利用Nintendo Switch的Joy-Con™控制器來進行互動舞蹈指導。遊戲支持多種語言，包括繁體中文、簡體中文、韓語和英語，因此非常容易上手。
主要功能
課程模式：參與包含30個舞步和84個部分的綜合舞蹈課程，從基本動作開始，再到複雜舞步，讓舞蹈初學者也能輕鬆掌握。
自由模式：讓玩家可以根據六首原創歌曲練習舞蹈，每首歌都是根據課程模式中培養的技能量身定制。
支持功能：包括可調整的相機角度和卡路里計數器，加強學習和健身追蹤。
產品概述
名稱：《我的舞蹈教室》
平臺：Nintendo Switch
遊戲類型：舞蹈課程
價格：因地區而異
玩家：1
年齡分級：所有人
發行商：Imagineer
地區：香港、臺灣、韓國、東南亞
發佈日期：計畫於2024年6月14日上線
官網
https://hopstepdance.net/tc/
宣傳視頻：
https://www.youtube.com/watch?v=1ldJ1-T4Fm8&t=4s
© Imagineer Co.
*Nintendo Switch圖示和Nintendo Switch是Nintendo（任天堂）的商標。
關於Imagineer Co., Ltd.
Imagineer成立於1986年，一直走在日本內容業務的前沿，提供寓教於樂的創新娛樂解決方案。
SOURCE Imagineer Co., Ltd.
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