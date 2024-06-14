輕鬆學舞：《我的舞蹈教室》教學今日上線Nintendo Switch™

東京2024年6月14日 /美通社/ -- Imagineer Co., Ltd.欣然宣佈在Nintendo Switch平臺上推出創新舞蹈教學遊戲《我的舞蹈教室》，該遊戲將於今天（2024年6月14日）開始上線。這款遊戲最初在日本推出時名為「HOP！STEP！DANCE!」，因其有效的教學方法獲得了高度評價，現正在進行本地化，面向日本以外的亞洲地區更廣泛受眾推出。

Imagineer Co Ltd.行政總裁Kazunori Sumioka表示：「我們的目標是讓每個人都能輕鬆愉快地學習舞蹈，即使是那些對舞蹈感到猶豫不決，或是覺得上傳統舞蹈學校有困難的人也不例外。我們希望讓每個人都能舒適地享受舞蹈，無論他們的技能水準或經驗如何。《我的舞蹈教室》旨在幫助任何人成為舞者，因此我們鼓勵每個人都來試一試。我們相信，透過嘗試，您會發現舞蹈可以為各種舞蹈水準的人帶來樂趣。」