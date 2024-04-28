Nitto Denko Avecia Inc. 新總裁上任

馬薩諸塞州米爾福德2024年4月28日 /美通社/ -- 低核苷酸療法委托開發和製造的全球領導者 Nitto Denko Avecia Inc. 及 Nitto Denko Avecia Pharma Services （簡稱 Nitto Avecia），今天宣佈，Tammy Cooper 將於 2024 年 6 月 21 日起擔任 Nitto Avecia 的總裁。目前，Cooper 女士擔任 Nitto Avecia 的業務發展及項目管理副總裁。作為總裁，她將會直接隸屬 Yoshihiko Terada，Yoshihiko Terada 將被任命為 Nitto Avecia 的執行主席。他們將會接替現任公司總裁 Seiji Fujioka。Seiji Fujioka 將於過渡期間繼續擔任總裁。2024 年 6 月 21 日後，Fujioka 先生將繼續擔任 Nitto Denko Corporation（Nitto Denko）的企業執行副總裁，領導 Nitto Denko 的南亞地區業務，包括印度和大洋洲。

Terada 先生在 Nitto Denko 工作了九年，曾擔任 Nitto Avecia 的辦公室主任及 Nitto Denko 的公司副總裁。加入 Nitto Denko 之前，Terada 先生在製藥和管理諮詢行業擁有豐富的經驗。

Cooper 女士在製藥領域擁有豐富的背景，她的職業生涯由擔任小分子製造配方化學家開始。她 19 年前加入 Nitto Avecia，並在行銷、業務開發和項目管理方面負責更大的職務。最近，她擔任業務發展副總裁，並在該公司最近的快速增長期間在 Nitto Avecia 的領導團隊中發揮了關鍵作用。

Cooper 女士表示：「我很榮幸能擔任 Nitto Avecia 的第一位女性總裁。我受到我們公司未來無限的可能性以及我們員工的奉獻、韌性和承諾的啟發。透過我們的創新文化，我們將繼續將低核苷酸的開發和製造帶到新的成功高度。」

Terada 先生表示：「低核苷酸市場的前景非常積極，為 Nitto Avecia 和 Nitto Avecia Pharma Services （製藥服務）帶來大量機遇，與我們的客戶合作，從而開發改變生命和拯救生命的藥品。我期待繼續與這個卓越的團隊合作，為患者和低核苷酸市場做出貢獻。」

Terada 先生和 Cooper 女士將在馬薩諸塞州米爾福德的 Nitto Avecia 總部上任。

關於 NITTO DENKO AVECIA INC.

Nitto Denko Avecia Inc.，是低核苷酸治療服務的開發和製造服務領導者，在馬薩諸塞州米爾福德和俄亥俄州辛辛那提擁有設備，並在加利福尼亞州歐文提供 Nitto Avecia 製藥服務，涵蓋臨床前和商業需求。該公司已生產超過 1,200 個低核苷酸序列，並開發了廣泛的末期產品組合，更是第一家提供全面的端對端低核苷酸解決方案的委託開發暨製造服務公司(CDMO)。更多資訊：www.Avecia.com.

關於 NITTO DENKO CORPORATION

成立於 1918 年，是日本領先的材料製造商，為電子、汽車、生態和生命科學等 70 多個業務領域提供超過 13,500 種多樣化的工業產品。Nitto Denko 致力於以客戶為導向的方式創新。品牌標語為「為客戶創新」，Nitto Denko「旨在成為一家不斷帶來驚喜和靈感的頂級 ESG 公司」。更多資訊： www.Nitto.com

如欲了解更多資訊，請聯絡：

Keri Dufault，Nitto Denko Avecia Inc. 業務開發及市場營銷高級總監[email protected]

SOURCE Nitto Denko Avecia Inc.