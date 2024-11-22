北京2024年11月22日 /美通社/ -- 2024年11月21日，先瑞達血栓抽吸導管專用支撐管獲NMPA批准上市，該產品適用於在外周血管介入手術中輔助支撐介入器械的輸送和到位。

介入手術中，包括導管在內的介入器械在穿越血管的過程中，需要克服血液和血管壁的阻力到達病變部位，這就需要其具有良好的推送性。而性能優異的支撐導管能夠在迂曲的血管解剖結構中順滑推進，為其他介入器械進入血管提供支持和遠端支撐。

本款支撐導管是國內首個外周血栓抽吸導管專用產品。其管身採用了Pebax材料，大大提升了柔軟性，導管進行了尖端成型，使得產品的推送性能更佳。此外，相較於傳統的支撐導管，本產品具備更大的導管外徑及導管內腔，能夠和先瑞達AcoStream®抽吸導管無縫貼合，並提供更好的支撐性和通過性，幫助抽吸導管絲滑深入曲折的血管中，使手術操作更加簡單和便捷。

針對外周血栓治療，先瑞達在2021年底推出了國產首款外周血栓抽吸系統AcoStream®，2023年，我們將新一代彎頭抽吸導管和優化升級的抽吸泵推向市場，進一步鞏固了先瑞達的領先地位。近期，隨著包括血栓抽吸導管專用支撐管和Acotrace導管鞘的獲批，先瑞達外周血栓抽吸產品的臨床使用體驗將得到進一步的提升。我們也已經進行先期佈局，未來還將在外周血栓介入治療賽道上持續加碼，推出高質量產品，惠及臨床醫患。

SOURCE 北京先瑞達醫療科技有限公司