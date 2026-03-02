Nopporn Suppipat 將其持有的 Wind Energy Holding 全部股權售予 Harbour

曼谷2026年3月2日 /美通社/ -- 總部位於英國的投資公司 Harbour，已接手 Nopporn "Nick" Suppipat 及其關聯公司於 Wind Energy Holding Co. Ltd ("WEH") 所持有的全部股權及相關權益。

當中包括 Nick 於 Golden Music Limited ("GML") 所擁有的實益權益。GML 為一間於香港註冊成立的公司，為 WEH 已發行股份中 38% 的登記持有人，現正由法院委任的獨立接管人接管。

作為泰國領先的本土風力發電企業，WEH 預料將在協助國家於2037年前把可再生能源在整體發電結構中的佔比提升至 51% 的目標上發揮關鍵作用。

今日的公布意味著 Nick 已全面退出其於 WEH 的所有權益，並不再涉及於多個國家進行的相關訴訟。 他已不再持有 WEH 任何剩餘的財務權益，亦不再涉及與其股權相關的任何訴訟事宜。

Nick Suppipat 表示：

「經過逾十年的訴訟糾纏，我認為最有效的做法，是將我於 WEH 持有的所有權益全面出售予 Harbour。 我期待將時間及資源投放於一項令人振奮的全新業務發展。」

編輯備註

關於 GML

2023年8月，香港特別行政區高等法院就 Golden Music Limited ("GML") 的全部已發行股份委任獨立臨時聯合及連帶接管人

2025年6月，該接管程序轉為永久性安排，賦予聯合及連帶接管人對 GML 資產的全面權力與權限，其中包括 WEH 已發行股份的 38%。

聯合及連帶接管人自2023年8月3日起被委任為 GML 的董事，現時組成其董事會。

