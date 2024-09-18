NordVPN﹕僱主不希望您造訪的網站類別

資安專家表示，封鎖某些網站可降低網路攻擊的風險並減少工作分心

倫敦2024年9月19日 /美通社/ -- 先進資安公司NordVPN開發的資安工具NordLayer收集的資料指出，多數僱主（72%）會封鎖惡意和成人網站。惡意網站會透過傳播惡意軟體構成嚴重的安全威脅，而成人網站通常因為涉及不當內容和可能導致生產力下降而被限制。43%的僱主會封鎖賭博網站，這可能是由於對成癮和生產力下降的擔憂所致。

NordVPN台灣區經理Ugne Mikalajunaite表示：「在今日的威脅形勢下，網路攻擊變得日益複雜，DNS過濾在保護敏感資料、維護法規遵循和維護組織網路完整性方面發揮了關鍵作用。」

僱主尋求維持專業的工作環境

除了封鎖成人網站外，許多管理者還採取了更進一步的措施來維持專業的工作環境。例如，30%的僱主會封鎖交友網站，28%的僱主不允許造訪性教育網站，約12%的僱主甚至會封鎖內衣網站。

37%的IT經理會封鎖藥品相關資訊或販售的網站。有趣的是，21%的僱主會封鎖VPN網站，這可能是為了阻止員工繞過網路限制並造訪被封鎖的內容，這樣可能會帶來安全風險或生產力問題。

不同地區僱主限制的優先順序

在檢視不同地區的網路存取原則時，顯現出顯著的差異，尤其是在受到最高限制的類別方面。歐洲的企業最傾向於封鎖成人內容網站，有67%的僱主實施此類限制。

北美地區則優先考慮降低安全風險，有70%的僱主封鎖惡意軟體網站，為全球最高比例。亞洲則特別強調限制非法或不道德內容的存取，有73%的僱主對此類網站實施限制。

有趣的是，亞洲企業對於對賭博和遊戲網站採取比歐洲和北美更嚴格的控管措施。64%的亞洲僱主封鎖賭博網站，而歐洲和北美的比例則分別為37%和38%。同樣地，36%的亞洲組織限制造訪遊戲網站，而歐洲和北美的比例則分別為9%和20%。

另一個值得注意的地區差異在於交友網站的處理方式。歐洲和北美的僱主在這方面展現出相對相似的立場，分別有25%和28%的僱主封鎖這類網站。然而，亞洲企業採取了更為嚴格的原則，45%的僱主限制造訪交友網站。

SOURCE NordVPN