Norfund向SeABank提供3000萬美元可轉換貸款

SeABank董事會副主席Le Thu Thuy女士表示：「此次合作與我們的共同目標高度一致，旨在全面促進越南的經濟增長，特別是提升為SeABank中小型企業和零售銀行客戶提供的金融服務。在未來一段時間內，這筆貸款將為銀行的可持續發展戰略提供最大程度的支持。」

Norfund亞洲區負責人Fay Chetnakarnkul女士說：「普惠金融是Norfund的核心任務，與SeABank的堅定承諾一致，即為越南零售銀行客戶和中小企業提供資金和支持。此次合作將作為催化劑，幫助改善那些在國內沒有銀行賬戶或獲得較少銀行服務的人們的經濟狀況。」

此次合作旨在為中小企業提供更多資金來源，以滿足他們的長期資金需求。考慮到這些企業不斷增長的金融需求，該銀行還增加了零售貸款的資金供應。

此前，SeABank已連續獲得總額近6億美元的外國投資，投資者包括國際金融公司 (IFC)、美國國際開發金融公司（DFC）等著名機構。這些投資旨在加速SeABank的可持續發展戰略，關注點包括改善中小企業的金融服務、採取更好的環境、社會和公司治理實踐，以及應對氣候變化。借助國際資金和現有能力，SeABank能夠提供靈活的金融解決方案，並大力支持中小型企業，尤其是女性擁有的中小企業，幫助他們優化資本利用率。此外，SeABank優先為綠色信貸項目和緩解氣候變化的項目提供資金，並為購買綠色建築認證房產的個人客戶提供綠色抵押貸款，從而對社會經濟和環境產生積極影響。

Norfund的投資體現了對SeABank日益增長的信任，同時也肯定了SeABank的聲譽、運營效率和資金利用效率。此外，這一投資還將幫助SeABank的企業客戶提升能力，有效推動關鍵業務領域的發展。

SOURCE SeABank