因美納發布NovaSeq X創新升級路線圖：數據品質、讀數產出、速度與靈活性全面提升

「NovaSeq X已成為業界廣泛認可的高通量定序儀，因美納也在持續創新，以回應客戶專案不斷增長的需求。」因美納首席技術官Steve Barnard博士表示，「透過在品質、速度、讀數產出與靈活性方面的路線圖升級，我們將持續推進技術與化學創新。這些更新將為新一輪研究突破奠定基礎，並為腫瘤學與罕見疾病領域的研究與臨床探索提供支援，最終改善人類健康。」

這些升級與不斷擴展的多組學及腫瘤相關檢測產品組合相結合，將進一步提升因美納以更優的總體成本效率交付更高品質數據的能力。相關更新也將使公司朝著擴大腫瘤學全基因體定序研究可及性的方向持續推進，其中包括對分子殘留病灶（MRD，Molecular Residual Disease）檢測等高靈敏度應用，以及遺傳病研究的支援。

路線圖重點

未來18個月內預計逐步推出的關鍵產品升級包括：

數據品質： 因美納將引入Q70品質分值技術，以更高的準確性賦能前沿腫瘤學應用。

因美納將引入Q70品質分值技術，以更高的準確性賦能前沿腫瘤學應用。 讀數產出 ：NovaSeq X的讀數產出將從25B提升至35B（提升40%），同時10B將提升至14B，使同一台儀器能夠支援規模更大、複雜度更高的研究。

：NovaSeq X的讀數產出將從25B提升至35B（提升40%），同時10B將提升至14B，使同一台儀器能夠支援規模更大、複雜度更高的研究。 速度： 因美納將實現更快的周轉時間，14B讀數產出可在20–22小時內完成，在全基因體定序工作流程上平均速度提升約30%。

因美納將實現更快的周轉時間，14B讀數產出可在20–22小時內完成，在全基因體定序工作流程上平均速度提升約30%。 靈活性：因美納將增強批次靈活性並推出新的高通量模式，優化流動槽利用，以提升單細胞、蛋白質組學及Perturb-seq應用的讀數產出。

未來數週內，因美納將推出新的流動槽、「交錯啟動」以及軟體升級，以進一步拓展定序儀可支援的應用範圍：

流動槽： 5B試劑盒提供中等規模的試劑選擇，尤其適合蛋白質組學研究。1.5B 600-cycle試劑盒提供更長讀長，適用於宏基因體學、免疫受體庫研究及擴增子定序。

5B試劑盒提供中等規模的試劑選擇，尤其適合蛋白質組學研究。1.5B 600-cycle試劑盒提供更長讀長，適用於宏基因體學、免疫受體庫研究及擴增子定序。 交錯啟動： 流動槽兩側近乎獨立，使得樣本就緒後可進行非同步運行，最大化儀器使用靈活性並提升通量。

流動槽兩側近乎獨立，使得樣本就緒後可進行非同步運行，最大化儀器使用靈活性並提升通量。 DRAGEN軟體升級：面向多組學、腫瘤學與遺傳學的DRAGEN管線更新。

Texas A&M AgriLife使用NovaSeq X定序儀處理大批量樣本，並近期參與了1.5B 600-cycle試劑盒及即將推出的NovaSeq X軟體升級的早期試用。

「NovaSeq X效能日益提升、更具成本效益、運行效率更快。」該機構基因體學與生物資訊學負責人Charlie Johnson博士表示，「自我們採購NovaSeq X以來，得益於因美納持續推出的升級，我們單次運行的數據產出平均提高了30%。如今，600-cycle流動槽在我們的宏基因體學工作中，實現了我們對高通量、長讀長定序的全部期待。」

上述更新將陸續覆蓋所有NovaSeq X定序儀，使現有用戶與未來採用者均可受益。

因美納NovaSeq X定序儀在全球範圍內服務於科研與臨床實驗室，助力推動科學進步並改善人類健康。因美納以新一代定序能力支援眾多治療突破、診斷模型以及產業生態的建構，其中包括標靶癌症治療的發現、癌症與罕見病診斷、無創產前篩檢、MRD檢測等。

了解更多NovaSeq X資訊，請造訪：https://www.illumina.com/systems/sequencing-platforms/novaseq-x-plus.html。

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所述結果存在重大差異、且對本公司業務具有重要影響的因素包括但不限於：(i) 我們能否以具成本效益且及時的方式成功實施NovaSeq X的更新；(ii) 開發並推出新產品和服務所固有的挑戰，包括對製造營運進行修改與擴產，以及在關鍵組件方面對第三方供應商的依賴；(iii) 我們製造穩健的儀器設備與耗材並開發可靠軟體解決方案的能力；以及 (iv) 客戶對我們新推出或更新產品的接受度與採用情況，該等產品可能符合也可能不符合我們及客戶的預期；此外，還包括我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中所詳述的其他因素，其中包括我們最近提交的10-K與10-Q表格文件，或我們在事先公布日期與時間的公開電話會議中披露的資訊。我們不承擔、且無意承擔任何更新上述前瞻性陳述的義務；亦無意對分析師的預期進行審閱或確認，或就本季度進展提供階段性報告或更新。

關於因美納

因美納公司致力於推動和激發基因體學的發展而不斷改善人類健康。專注創新使我們成為全球基因定序和晶片技術的領導者，並為全球範圍的科研、臨床和應用市場客戶提供專業服務。我們的產品廣泛應用於生命科學、腫瘤學、生殖保健、農業及其他新興領域。欲了解更多資訊，請造訪www.illumina.com。

[1] 根據因美納2025年第四季財務揭露，截至2025財年年底，NovaSeq X的全球活躍裝機量為890台。

