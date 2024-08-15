Novo AI將為保險公司削減成本和提高效率

這是一個旨在提供精確、准確、可衡量的結果的人工智能系統。

通過自動化理賠處理這一關鍵但耗時耗力的的任務，Novo AI顯著降低了保險公司的開支，大幅減輕了行政負擔，簡化了工作流程並提高了生產率。與April Insurance合作的一個項目中，生產率提升了高達70%，運營成本則降低了15%。

Novo AI創始人Gilbert Leung對此解釋說：

「兩年前，一些連小學生都能看懂的文字，人工智能卻難以解讀。如今，大模型已經能夠以超越人類的速度和深度分析複雜的醫療文件。這一飛躍性進步正在重塑保險行業，顯著提升其效率和盈利能力。」

為醫療保險帶來轉型

對消費者至關重要且對保險公司而言復雜的醫療保險，是另一個Novo AI正在變革的領域。除了提高效率外，該公司還開發了工具，來防范醫療方面的非必要性收費，降低拒賠率，減少對投保人和合作伙伴的付款延遲。低價值索賠的自動化更能優化賠付率，改善服務交付效率。

Novo AI首席戰略官Julien Condamines表示：

「隨著索賠支付額激增20.5%，而保費價格在經濟衰退中無法保持同樣的增長趨勢，這是一個需要填補的巨大缺口。如今我們的優化索賠處理系統已能減少10%的費用，想象一下未來能夠提高多少效率。」

積極預防濫用

對於那些不了解的人來說，欺詐和濫用是保險行業面臨的問題之一。

而 Novo AI則為此研發了一項新方案：想象一下擁有一支全天候專業醫療團隊致力於檢測醫療濫用問題，提供專業知識和安全性，提供前所未有的效益。這不但能削減保險公司的成本，更能降低消費者的保費。具體細節仍在保密中，Novo AI表示會在後續發布中披露進一步信息。

正如所說 Jack Welch 曾言道：「 如果外在改變速度超過內部改變，盡頭就在不遠處。當外界的變革速度超越了內部的速度，公司的未來就會岌岌可危。」在像保險這樣歷史悠久的行業中，成功取決於誰能夠比競爭對手更快地擁抱變革。

垂詢詳情，請訪問Novo AI。

SOURCE Novo AI