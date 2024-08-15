Novo AI將為保險公司削減成本和提高效率

15 8月, 2024, 08:30 CST
新加坡2024年8月15日 /美通社/ -- 由前谷歌員工創立並受到First Round Capital（Uber 種子輪投資人）支持的Novo AI，正在用崭新的语言大模型人工智能技術，為保險行業帶來革命。該公司的創新型解決方案有望重新定義全球保險公司的運營效率和盈利能力。
提升效率和降低成本
這是一個旨在提供精確、准確、可衡量的結果的人工智能系統。
通過自動化理賠處理這一關鍵但耗時耗力的的任務，Novo AI顯著降低了保險公司的開支，大幅減輕了行政負擔，簡化了工作流程並提高了生產率。與April Insurance合作的一個項目中，生產率提升了高達70%，運營成本則降低了15%。
Novo AI創始人Gilbert Leung對此解釋說：
「兩年前，一些連小學生都能看懂的文字，人工智能卻難以解讀。如今，大模型已經能夠以超越人類的速度和深度分析複雜的醫療文件。這一飛躍性進步正在重塑保險行業，顯著提升其效率和盈利能力。」
為醫療保險帶來轉型
對消費者至關重要且對保險公司而言復雜的醫療保險，是另一個Novo AI正在變革的領域。除了提高效率外，該公司還開發了工具，來防范醫療方面的非必要性收費，降低拒賠率，減少對投保人和合作伙伴的付款延遲。低價值索賠的自動化更能優化賠付率，改善服務交付效率。
Novo AI首席戰略官Julien Condamines表示：
「隨著索賠支付額激增20.5%，而保費價格在經濟衰退中無法保持同樣的增長趨勢，這是一個需要填補的巨大缺口。如今我們的優化索賠處理系統已能減少10%的費用，想象一下未來能夠提高多少效率。」
積極預防濫用
對於那些不了解的人來說，欺詐和濫用是保險行業面臨的問題之一。
而 Novo AI則為此研發了一項新方案：想象一下擁有一支全天候專業醫療團隊致力於檢測醫療濫用問題，提供專業知識和安全性，提供前所未有的效益。這不但能削減保險公司的成本，更能降低消費者的保費。具體細節仍在保密中，Novo AI表示會在後續發布中披露進一步信息。
正如所說 Jack Welch 曾言道：「 如果外在改變速度超過內部改變，盡頭就在不遠處。當外界的變革速度超越了內部的速度，公司的未來就會岌岌可危。」在像保險這樣歷史悠久的行業中，成功取決於誰能夠比競爭對手更快地擁抱變革。
垂詢詳情，請訪問Novo AI。
SOURCE Novo AI
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