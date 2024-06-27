美諾醫療集團獲Novo Tellus重大投資

美諾醫療集團董事長兼首席執行官栗亞(Richard Y. Lee)博士表示：「我們很高興能在與Novo Tellus的長期合作之路上繼續前行。Novo Tellus此前已經證明了自己是美諾醫療的成長伙伴，並與我們一樣，始終致力於為全球客戶提供可靠的創新產品和價值。」

栗亞博士接著說道：「我們會繼續在Novo Tellus的支持下，將美諾醫療打造成為下一代全球醫療用品供應商。我們正在美國擴建生產設施，壯大供應鏈，力求為客戶提供更多解決方案，更好地滿足市場需求。我們為能夠與全球醫療客戶保持良好的長期合作關系感到自豪。我們將大力投資研發和先進制造，為市場提供不斷完善的解決方案。」

Novo Tellus管理合伙人Loke Wai San評論說：「長久以來，我們一直很認可美諾醫療堅守承諾，向全球客戶提供高質量的關鍵醫療用品的經營方法。如今，隨著全球供應鏈因經濟和地緣政治的變化而發生改變，我們聽到了市場的聲音，也看到了，支持美諾醫療在美國擴建，從而為更多美國客戶提供更一流的服務，這是一次巨大的戰略機遇。」

當談到美諾醫療在全球的發展前景時，Novo Tellus的Robert Chen（運營合伙人）和Pei Shan Wong（高級副總裁）指出：「美諾醫療是一家全球性企業，我們支持該公司擴大美國生產以更好地服務美國客戶，與此同時，我們也會支持美諾醫療擴大全球業務版圖。現在，全球供應鏈對供應商提出了更高的要求：更多的產品、更多的生產地點、更高的可用性和更短的供應鏈。美諾醫療的總部設在美國，擁有成熟的品牌產品，而且在美國和亞洲市場也有深厚的經驗，因此，這家公司具備足夠的戰略優勢，能夠成長為全球領先的多元化醫療用品供應商。」

此次投資由Novo Tellus投資基金全額出資，無債務，於2024年6月完成。Novo Tellus和美諾醫療已開始積極合作，共同塑造該公司的未來。

關於美諾醫療集團

美諾醫療集團總部位於美國波莫納，主要提供各類醫療用品，包括泌尿、輸液和患者護理用品。憑借對質量和創新的高度重視，美諾醫療已成為全球醫療提供商值得信賴的合作伙伴。欲了解與美諾醫療合作的更多信息，請訪問amsino.com。

關於Novo Tellus

Novo Tellus是一家私募股權投資公司，專注於在東南亞建立能創造持久價值的科技和工業企業。該公司的獨特之處在於能夠深入洞察全球科技生態系統的變化，並與管理團隊建立積極和相互理解的合作關系，從而構建出持久的企業並獲得豐厚的投資回報。欲了解與Novo Tellus合作的更多信息，請訪問novotellus.com。

SOURCE Amsino Medical Group Company