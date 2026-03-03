Now TV網羅全港最多2026奧斯卡提名電影^ 21套大熱作品重磅登場

新聞提供者Now TV
03 3月, 2026, 15:28 CST
《媽的多重悲劇》及《重擊人生》全港首播 率先引爆奧斯卡熱潮
香港2026年3月3日 /美通社/ -- 《第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》（The 98th Annual Academy Awards）將於2026年3月15日（香港時間3月16日早上）假美國加州洛杉磯杜比劇院（Dolby Theatre）舉行。為迎接這項年度盛事，Now TV搶先在2 月 27 日於Now True 全港獨家首播獲提名電影《媽的多重悲劇》(If I had legs I'd Kick you) ，而《重擊人生》（The Smashing Machine）亦將於 3 月 13 日於Now True全港獨家首播。
Now TV 網羅全港最多 2026 奧斯卡提名電影^，共 21 套備受矚目的話題之作，為香港觀眾欣賞年度奧斯卡焦點的首選平台。平台集合 Disney+、HBO Max 及 Netflix 多個全球領先娛樂串流平台，為觀眾帶來豐富多元的得獎級作品，其中包括《媽的多重悲劇》及《重擊人生》等全港首播的電影。
Now True獨家首播奧斯卡提名電影 A24《媽的多重悲劇》率先登場
由A24出品、瑪麗布倫斯坦（Mary Bronstein）執導的《媽的多重悲劇》，由澳洲女星露絲拜恩（Rose Byrne）主演，透過黑色幽默探討中年女性困境。露絲拜恩憑此片已先後奪得柏林影展「最佳主角銀熊獎」及金球獎「最佳女主角」（音樂或喜劇類），細膩演繹中年女性面對女兒危機、丈夫缺席時，精神瀕臨崩潰的情境，角逐今屆奧斯卡影后實至名歸。
真人真事改編的《重擊人生》則由班尼沙夫戴（Benny Safdie）執導。由狄維莊遜（Dwayne Johnson）化身 UFC 冠軍馬克卡爾（Mark Kerr），聯同艾美莉賓特（Emily Blunt），呈現巔峰墜落與重生，擂台的殘酷與人性掙扎盡顯無遺。
除了上述兩部作品，Now True亦網羅今屆最佳紀錄長片提名《無名氏先生》（Mr. Nobody Against Putin）及《滴水穿石》（暫名）（Cutting Through Rocks），以及入圍最佳國際電影與最佳原創劇本的《純屬伊朗意外》（It Was Just an Accident）後者將於3月30日在Now True獨家上架。
《罪人們》HBO Max熱播 《情感的價值》於MOViE MOViE 即將登場
備受矚目的《罪人們》（Sinners）創下 16 項奧斯卡提名紀錄，包括最佳電影、最佳導演及最佳男主角等重量級獎項，創今屆提名紀錄。另一大熱作品《一戰再戰》（One Battle After Another）由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演，獲14項提名。兩部作品同於HBO Max 上架，哪一部能問鼎大獎備受關注。
「黑馬之爭」同樣激烈，兩部各獲 9 項提名的作品正面對決：重新詮釋經典的《科學怪人》（Frankenstein）已於Netflix熱播，而《情感的價值》(Sentimental Value) 即將分別於Now影視點播站及MOViE MOViE上架。
動畫迷亦不容錯過！Disney+ 已上架衝擊最佳動畫的迪士尼與彼思《外星奇遇記》（Elio），而席捲全球，於Netflix熱播的《Kpop獵魔女團》更創下首支Kpop歌曲入圍奧斯卡的紀錄！無論支持哪一部，現在正是最佳補戲時機！
Now TV片庫超過2800套電影
Now TV 作為全港最具規模的收費電視服務商，自 2003 年推出以來，不斷豐富節目內容，目前提供 131 個頻道及 61 項自選服務，片庫逾 2800 部電影*，囊括中西日韓經典、新片及獨家首播。 平台集合 Now 爆谷台、Now Cinema 、HBO Max、Netflix、Disney+ 等全球領先娛樂串流平台，網羅奧斯卡得獎作、港產及亞洲電影、人氣華劇與日韓劇集，為觀眾帶來多元的觀影體驗。
|
^指香港收費電視及串流平台及以2026年2月27日公布計算
|
*截至2025年12月
2026 奧斯卡提名電影上架時間表
|
片名
|
播放平台
|
提名
|
上架日期
|
《罪人們》
|
HBO Max
|
最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角、最佳男配角、最佳原創劇本、最佳原創音樂、最佳原創歌曲、最佳選角、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳化妝與髮型設計、最佳服裝設計、最佳剪接、最佳視覺效果（共16項）
|
現已上架
|
《一戰再戰》
|
HBO Max
|
最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角、最佳男配角（兩項）、最佳改編劇本、最佳原創音樂、最佳選角、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳剪接（共13項）
|
現已上架
|
《科學怪人》
|
Netflix
|
最佳電影、最佳男配角、最佳改編劇本、最佳原創音樂、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳化妝與髮型設計、最佳服裝設計（共9項）
|
現已上架
|
《情感的價值》
|
Now影視點播站及MOViE MOViE 自選服務
|
最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角（兩項）、最佳原創劇本、最佳國際電影、最佳剪接（共9項）
|
3月19日上架（Now影視點播站）
即將上架（MOViE MOViE 自選服務）
|
《罪惡嘉年華》
|
MOViE MOViE自選服務
|
最佳電影、最佳男主角、最佳國際電影、最佳選角（共4項）
|
即將上架
|
《暴蜂尼亞》
|
Now
影視點播站
|
最佳電影、最佳女主角、最佳改編劇本、最佳原創音樂（共4項）
|
現已上架
|
《藍月》
|
Now
影視點播站
|
最佳男主角、最佳原創劇本（共2項）
|
現已上架
|
《Kpop 獵魔女團》
|
Netflix
|
最佳動畫、最佳原創歌曲（共2項）
|
現已上架
|
《末世狂沙》
|
MOViE MOViE自選服務
|
最佳國際電影、最佳音效（共2項）
|
即將上架
|
《純屬伊朗意外》
|
Now True
自選服務
|
最佳原創劇本、最佳國際電影（共2項）
|
3月30日上架
|
《媽的多重悲劇》
|
Now True
自選服務
|
最佳女主角
|
現已上架
|
《Song Sung Blue：藍色情歌》
|
Now
影視點播站
|
最佳女主角
|
即將上架
|
《凶器》
|
HBO Max
|
最佳女配角
|
現已上架
|
《無名氏先生》
|
Now True
自選服務
|
最佳紀錄長片
|
現已上架
|
《阿拉巴馬囚途》
|
HBO Max
|
最佳紀錄長片
|
現已上架
|
《只有攝影機裝備：布倫特雷諾的生與死》
|
HBO Max
|
最佳紀錄短片
|
現已上架
|
《外星奇遇記》
|
Disney+
|
最佳動畫
|
現已上架
|
《侏羅紀世界：重生》
|
HBO Max 應用程式
|
最佳視覺效果
|
現已上架
|
《重擊人生》
|
Now True
自選服務
|
最佳化妝與髮型設計
|
3月13日上架
|
《CUTTING THROUGH ROCKS》（暫名: 《滴水穿石》）
|
Now True
自選服務
|
最佳紀錄長片
|
即將上架
|
《愛美麗的奇幻漫遊》
|
MOViE MOViE自選服務
|
最佳動畫
|
即將上架
21套奧斯卡大熱作品海報下載：
https://drive.google.com/drive/folders/1cumwckr7aocCTM-ZnRqR9BKIzp9zfjes?usp=sharing
SOURCE Now TV
