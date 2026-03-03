Now TV網羅全港最多2026奧斯卡提名電影^ 21套大熱作品重磅登場

《媽的多重悲劇》及《重擊人生》全港首播 率先引爆奧斯卡熱潮

香港2026年3月3日 /美通社/ -- 《第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》（The 98th Annual Academy Awards）將於2026年3月15日（香港時間3月16日早上）假美國加州洛杉磯杜比劇院（Dolby Theatre）舉行。為迎接這項年度盛事，Now TV搶先在2 月 27 日於Now True 全港獨家首播獲提名電影《媽的多重悲劇》(If I had legs I'd Kick you) ，而《重擊人生》（The Smashing Machine）亦將於 3 月 13 日於Now True全港獨家首播。

Now TV 網羅全港最多 2026 奧斯卡提名電影^，共 21 套備受矚目的話題之作，為香港觀眾欣賞年度奧斯卡焦點的首選平台。平台集合 Disney+、HBO Max 及 Netflix 多個全球領先娛樂串流平台，為觀眾帶來豐富多元的得獎級作品，其中包括《媽的多重悲劇》及《重擊人生》等全港首播的電影。

Now True獨家首播奧斯卡提名電影 A24《媽的多重悲劇》率先登場

由A24出品、瑪麗布倫斯坦（Mary Bronstein）執導的《媽的多重悲劇》，由澳洲女星露絲拜恩（Rose Byrne）主演，透過黑色幽默探討中年女性困境。露絲拜恩憑此片已先後奪得柏林影展「最佳主角銀熊獎」及金球獎「最佳女主角」（音樂或喜劇類），細膩演繹中年女性面對女兒危機、丈夫缺席時，精神瀕臨崩潰的情境，角逐今屆奧斯卡影后實至名歸。

真人真事改編的《重擊人生》則由班尼沙夫戴（Benny Safdie）執導。由狄維莊遜（Dwayne Johnson）化身 UFC 冠軍馬克卡爾（Mark Kerr），聯同艾美莉賓特（Emily Blunt），呈現巔峰墜落與重生，擂台的殘酷與人性掙扎盡顯無遺。



除了上述兩部作品，Now True亦網羅今屆最佳紀錄長片提名《無名氏先生》（Mr. Nobody Against Putin）及《滴水穿石》（暫名）（Cutting Through Rocks），以及入圍最佳國際電影與最佳原創劇本的《純屬伊朗意外》（It Was Just an Accident）後者將於3月30日在Now True獨家上架。

《罪人們》HBO Max熱播 《情感的價值》於MOViE MOViE 即將登場

備受矚目的《罪人們》（Sinners）創下 16 項奧斯卡提名紀錄，包括最佳電影、最佳導演及最佳男主角等重量級獎項，創今屆提名紀錄。另一大熱作品《一戰再戰》（One Battle After Another）由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演，獲14項提名。兩部作品同於HBO Max 上架，哪一部能問鼎大獎備受關注。

「黑馬之爭」同樣激烈，兩部各獲 9 項提名的作品正面對決：重新詮釋經典的《科學怪人》（Frankenstein）已於Netflix熱播，而《情感的價值》(Sentimental Value) 即將分別於Now影視點播站及MOViE MOViE上架。

動畫迷亦不容錯過！Disney+ 已上架衝擊最佳動畫的迪士尼與彼思《外星奇遇記》（Elio），而席捲全球，於Netflix熱播的《Kpop獵魔女團》更創下首支Kpop歌曲入圍奧斯卡的紀錄！無論支持哪一部，現在正是最佳補戲時機！

Now TV片庫超過2800套電影

Now TV 作為全港最具規模的收費電視服務商，自 2003 年推出以來，不斷豐富節目內容，目前提供 131 個頻道及 61 項自選服務，片庫逾 2800 部電影*，囊括中西日韓經典、新片及獨家首播。 平台集合 Now 爆谷台、Now Cinema 、HBO Max、Netflix、Disney+ 等全球領先娛樂串流平台，網羅奧斯卡得獎作、港產及亞洲電影、人氣華劇與日韓劇集，為觀眾帶來多元的觀影體驗。

2026 奧斯卡提名電影 上架時間表

片名 播放平台 提名 上架日期 《罪人們》 HBO Max 最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角、最佳男配角、最佳原創劇本、最佳原創音樂、最佳原創歌曲、最佳選角、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳化妝與髮型設計、最佳服裝設計、最佳剪接、最佳視覺效果（共16項） 現已上架 《一戰再戰》 HBO Max

應用程式 最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角、最佳男配角（兩項）、最佳改編劇本、最佳原創音樂、最佳選角、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳剪接（共13項） 現已上架 《科學怪人》 Netflix 最佳電影、最佳男配角、最佳改編劇本、最佳原創音樂、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳化妝與髮型設計、最佳服裝設計（共9項） 現已上架 《情感的價值》 Now影視點播站及MOViE MOViE 自選服務 最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角（兩項）、最佳原創劇本、最佳國際電影、最佳剪接（共9項） 3月19日上架（Now影視點播站） 即將上架（MOViE MOViE 自選服務） 《罪惡嘉年華》 MOViE MOViE自選服務 最佳電影、最佳男主角、最佳國際電影、最佳選角（共4項） 即將上架 《暴蜂尼亞》 Now 影視點播站 最佳電影、最佳女主角、最佳改編劇本、最佳原創音樂（共4項） 現已上架 《藍月》 Now 影視點播站 最佳男主角、最佳原創劇本（共2項） 現已上架 《Kpop 獵魔女團》 Netflix 最佳動畫、最佳原創歌曲（共2項） 現已上架 《末世狂沙》 MOViE MOViE自選服務 最佳國際電影、最佳音效（共2項） 即將上架 《純屬伊朗意外》 Now True 自選服務 最佳原創劇本、最佳國際電影（共2項） 3月30日上架 《媽的多重悲劇》 Now True 自選服務 最佳女主角 現已上架 《Song Sung Blue：藍色情歌》 Now 影視點播站 最佳女主角 即將上架 《凶器》 HBO Max 最佳女配角 現已上架 《無名氏先生》 Now True 自選服務 最佳紀錄長片 現已上架 《阿拉巴馬囚途》 HBO Max 最佳紀錄長片 現已上架 《只有攝影機裝備：布倫特雷諾的生與死》 HBO Max 最佳紀錄短片 現已上架 《外星奇遇記》 Disney+ 最佳動畫 現已上架 《侏羅紀世界：重生》 HBO Max 應用程式 最佳視覺效果 現已上架 《重擊人生》 Now True 自選服務 最佳化妝與髮型設計 3月13日上架 《CUTTING THROUGH ROCKS》（暫名: 《滴水穿石》） Now True 自選服務 最佳紀錄長片 即將上架 《愛美麗的奇幻漫遊》 MOViE MOViE自選服務 最佳動畫 即將上架

21套奧斯卡大熱作品海報下載：

