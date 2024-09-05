創新行動：NPCI 在 Digital Payments at Global Fintech Fest 2024 上重新構想數碼支付的未來

新聞提供者

NPCI

05 9月, 2024, 17:02 CST

印度孟買2024年9月5日 /美通社/ -- National Payments Corporation of India (NPCI)作為印度零售支付領域的重要推手，在 Global Fintech Fest (GFF) 2024上展示了其變革性的產品和創新。其展館體現了印度數碼支付的未來，與活動主題「 下一十年金融的藍圖：負責任的 AI、包容與韌性」相呼應。

展館的每一個環節均經過精心設計，務求提供身臨其境的體驗，讓來自世界各地的代表參與數碼支付的最新進展，了解 NPCI 對金融科技環境的變革性影響。

NPCI Pavilion at Global Fintech Fest (GFF) 2024, Mumbai, India
NPCI Pavilion at Global Fintech Fest (GFF) 2024, Mumbai, India
RuPay Card Network, Unified Payments Interface (UPI), BHIM App features on display at NPCI Pavilion
RuPay Card Network, Unified Payments Interface (UPI), BHIM App features on display at NPCI Pavilion
NPCI BHIM Services, NPCI International, NPCI Bharat BillPay booths at GFF’24
NPCI BHIM Services, NPCI International, NPCI Bharat BillPay booths at GFF’24
NPCI Pavilion at Global Fintech Fest (GFF) 2024, Mumbai, India RuPay Card Network, Unified Payments Interface (UPI), BHIM App features on display at NPCI Pavilion NPCI BHIM Services, NPCI International, NPCI Bharat BillPay booths at GFF’24

印度總理 Shri Narendra Modi 參觀了 NPCI 館，並與印度儲備銀行行長 Shri Shaktikanta Das 為最新的數碼支付技術進步所折服。

創新之旅：NPCI 展館亮點

展館包括為 UPIRuPayNPCI Bharat BillPayNPCI International 設置專區，每個專區均深入探索數碼交易的未來。這些專區為體驗中心，參觀者可在此深入感受 NPCI 創新的強大影響力與無限潛能。

•  UPI 專區：此專區展示如 UPI Circle 等創新功能，例如允許 UPI 用戶將支付權限委託給其信任的次要用戶，以及 BHIM 應用程式上優化的信用功能，讓訪客有機會體驗前沿支付解決方案。UPI ATM 作為展覽的焦點，生動地展示了現金存取款與UPI無縫整合的可能，為傳統銀行交互合作帶來了革新。

由 NPCI 開發的統一支付介面 (UPI) 是一種即時支付系統，可實現個人對個人 (P2P) 和個人對商家 (P2M) 交易。

•  RuPay 專區：以巴士為設計靈感，象徵 RuPay 產品的高流動性和廣泛覆蓋，此專區配備了國家通用流動卡片 (NCMC) 技術，並設有自動發卡機，方便訪客即時申領 RuPay NCMC。此外，與會者可透過 RuPay On-The-Go (OTG) 自動售貨機，輕鬆獲取各式各樣突破傳統卡片形式的時髦支付配件，充分體現了 RuPay 最新創新成果帶來的便捷性和易用性。

由 NPCI 開發的 RuPay 是來自印度的全球卡片網絡，在印度及海外廣泛應用於商戶、自動櫃員機和電子商務平台。

•  NPCI Bharat BillPay 和 NPCI International 專區：這些專區彰顯了 NPCI 對擴大印度和國際數碼支付的覆蓋範圍的承諾。NPCI Bharat BillPay 展示了新一代賬單支付解決方案，例如 Bharat BillPay for Business，而 NPCI International 則展示了印度數碼支付基礎設施在全球範圍內的影響力。

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SOURCE NPCI

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