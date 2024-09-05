創新行動：NPCI 在 Digital Payments at Global Fintech Fest 2024 上重新構想數碼支付的未來

印度總理 Shri Narendra Modi 參觀了 NPCI 館，並與印度儲備銀行行長 Shri Shaktikanta Das 為最新的數碼支付技術進步所折服。

創新之旅：NPCI 展館亮點

展館包括為 UPI、 RuPay、 NPCI Bharat BillPay 和 NPCI International 設置專區，每個專區均深入探索數碼交易的未來。這些專區為體驗中心，參觀者可在此深入感受 NPCI 創新的強大影響力與無限潛能。

• UPI 專區：此專區展示如 UPI Circle 等創新功能，例如允許 UPI 用戶將支付權限委託給其信任的次要用戶，以及 BHIM 應用程式上優化的信用功能，讓訪客有機會體驗前沿支付解決方案。UPI ATM 作為展覽的焦點，生動地展示了現金存取款與UPI無縫整合的可能，為傳統銀行交互合作帶來了革新。



由 NPCI 開發的統一支付介面 (UPI) 是一種即時支付系統，可實現個人對個人 (P2P) 和個人對商家 (P2M) 交易。

• RuPay 專區：以巴士為設計靈感，象徵 RuPay 產品的高流動性和廣泛覆蓋，此專區配備了國家通用流動卡片 (NCMC) 技術，並設有自動發卡機，方便訪客即時申領 RuPay NCMC。此外，與會者可透過 RuPay On-The-Go (OTG) 自動售貨機，輕鬆獲取各式各樣突破傳統卡片形式的時髦支付配件，充分體現了 RuPay 最新創新成果帶來的便捷性和易用性。



由 NPCI 開發的 RuPay 是來自印度的全球卡片網絡，在印度及海外廣泛應用於商戶、自動櫃員機和電子商務平台。

• NPCI Bharat BillPay 和 NPCI International 專區：這些專區彰顯了 NPCI 對擴大印度和國際數碼支付的覆蓋範圍的承諾。NPCI Bharat BillPay 展示了新一代賬單支付解決方案，例如 Bharat BillPay for Business，而 NPCI International 則展示了印度數碼支付基礎設施在全球範圍內的影響力。

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SOURCE NPCI