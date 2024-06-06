NPCI International 及秘魯中央儲備銀行合作在秘魯開發類似 UPI 的即時付款系統

印度孟買2024年6月6日 /美通社/ -- NPCI International Payments Limited (NIPL) 和秘魯中央儲備銀行 (Central Reserve Bank of Peru, BCRP) 宣佈達成合作夥伴關係，以實現類似 UPI 的即時付款系統在秘魯的部署。這項合作標誌著重要的里程碑，使秘魯成為南美第一個採用全球著名統一付款介面 (UPI) 技術的國家，這將是印度在數碼付款領域卓越創新的象徵。

這項戰略合作夥伴關係使 BCRP 能夠在國內建立可靠且高效的即時付款平台。這個創新的系統促進個人和企業之間的即時付款，從而減少對現金交易的依賴，並將數碼付款的使用擴展到秘魯大量未有使用銀行服務的人口。UPI 的合作和開放銀行精神使國內和國際的付款網絡有更好的連接和互通性，並將會促進秘魯付款生態系統的創新和恢復力。