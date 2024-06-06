NPCI International 及秘魯中央儲備銀行合作在秘魯開發類似 UPI 的即時付款系統

06 6月, 2024, 20:23 CST
印度孟買2024年6月6日 /美通社/ -- NPCI International Payments Limited (NIPL) 和秘魯中央儲備銀行 (Central Reserve Bank of Peru, BCRP) 宣佈達成合作夥伴關係，以實現類似 UPI 的即時付款系統在秘魯的部署。這項合作標誌著重要的里程碑，使秘魯成為南美第一個採用全球著名統一付款介面 (UPI) 技術的國家，這將是印度在數碼付款領域卓越創新的象徵。
這項戰略合作夥伴關係使 BCRP 能夠在國內建立可靠且高效的即時付款平台。這個創新的系統促進個人和企業之間的即時付款，從而減少對現金交易的依賴，並將數碼付款的使用擴展到秘魯大量未有使用銀行服務的人口。UPI 的合作和開放銀行精神使國內和國際的付款網絡有更好的連接和互通性，並將會促進秘魯付款生態系統的創新和恢復力。
NPCI International 行政總裁 Ritesh Shukla 先生對此評論說：「我們與 BCRP 的合作關係旨在加強秘魯的金融基礎設施，促進經濟增長。我們將會共同努力實現目標，促進數碼付款、普惠金融、成本最佳化和付款環境的透明度，並提供進一步的擴展性和適應性，以迎接未來的技術進步和市場需求。它亦反映了我們在全球推動數碼公共產品的承諾。該系統一旦實施，秘魯公民將能在金融交易中獲得無與倫比的便利性、安全性和效率。」
對於該協議，BCRP 總督 Julio Velarde 先生表示：「我們對與新戰略合作夥伴 NPCI International 達成的協議感到高興。我們旨在擴大秘魯的數碼付款使用率，相信這會是加強和現代化付款系統的重要一步。印度儲備銀行 (Reserve Bank of India) 的支持一直是這項協議的基石。BCRP 旨在促進普惠金融、安全性和效率，並在數碼付款中引入新的使用案例。此外，我們認為這個新基礎設施將會在促進創新和允許新參與者進入秘魯生態系統方面，發揮根本作用。毫無疑問，這將為所有人，尤其是秘魯未有使用銀行服務的人口，提供全新且易於使用的付款服務，以支援現有的付款行業。」
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SOURCE NPCI
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