NTT科創峰會促進人工智能業界合作 推動智慧城市發展

NTT Com Asia香港行政總裁平松太一表示：「NTT科創峰會不只是一場活動，更對促進業界合作發揮催化作用。我們正站在新時代的界線尖端，人工智能不再是一個概念，而是塑造未來的動力。透過匯聚不同觀點並鼓勵開放對話，我們正為科技創新燃點起火花，鞏固香港於智慧城市發展領域中的領袖地位。」

社交型人型機械人Sophia表示：「我很榮幸能夠參與 NTT 科創峰會，與本地業界探討相互協作對於推動創新的重要性，並從『機械人的角度』分享我對人型機械人與人類如何於創科生態圈中協作的見解，一同邁進智慧及數碼化未來。」

「攜手合作、共同創造」乃智慧城市的發展基石

業界合作是峰會強調的重點，NTT創新科技發展聯盟計劃展示堅定不移的決心，致力促進公營機構、商界領袖、學術界與具遠見的科技創新者建立動態夥伴關係。多場重點演講及討論環節均強調共同創造的重要性，結合物聯網、邊緣人工智能和移動技術研發具突破性的解決方案，對加速智慧城市發展以至建設城市環境的建築過程尤為關鍵。

此外，共創互動研討會為企業提供平台，共同著手解決在各行各業中迫切的挑戰。於活動中的技術展示會上，NTT的專家與初創公司攜手展示了端到端智慧城市平台，其重點講解包括私有5G網絡如何運用即時數據分析和人工智能監察技術徹底變革建築安全，大大減低風險並改善工人的健康福祉。與會者亦探討以數據推動可持續發展，透過創新方法，在建造業中利用先進分析技術和智能感應器優化表現。

活動重點：塑造智慧城市的未來

峰會圍繞智慧城市的未來，以及香港人工智能技術應用的兩大議題，展開探討並提供精闢見解，：

以 基礎設 施 為根基： 從數據中心至高速網絡，NTT致力提供強大的端到端智慧城市基礎設施，從而支援香港的創新科技生態圈。這個穩固的數碼基礎由人工智能物聯網（AIoT）、數據分析技術、邊緣運算和私有5G網絡支援，是支持技術突破並確保連接性與數據流動暢順無縫的重要關鍵。

從數據中心至高速網絡，NTT致力提供強大的端到端智慧城市基礎設施，從而支援香港的創新科技生態圈。這個穩固的數碼基礎由人工智能物聯網（AIoT）、數據分析技術、邊緣運算和私有5G網絡支援，是支持技術突破並確保連接性與數據流動暢順無縫的重要關鍵。 重新構想 現有 建築環境 ： 峰會展示NTT早前獲獎的智能物業數據管理系統，闡釋深度學習和大型語言模型如何為可持續發展與高效的城市建設作出貢獻。

峰會展示NTT早前獲獎的智能物業數據管理系統，闡釋深度學習和大型語言模型如何為可持續發展與高效的城市建設作出貢獻。 孕 育 互相合 作 的業界 生態 圈 ： 峰會重視促進研究機構、業界人士和政府機構之間的夥伴合作關係，多番強調業界必須互相合作來推動創新，培育聯繫緊密的生態圈。

峰會重視促進研究機構、業界人士和政府機構之間的夥伴合作關係，多番強調業界必須互相合作來推動創新，培育聯繫緊密的生態圈。 人型機械人即將興起：圍繞晶片、雲端與數據中心結合的討論突顯人型機械人技術迅速發展，Sophia便是引人注目的例子。相關討論亦重點探討人型機械人如何重新定義建造業和智慧城市管理，同時開創人類與機器協作的新可能。

峰會除了探討業界關注的議題，亦讓與會者互相聯誼並進行交流。爐邊會談環節探討人工智能和人型機械人變革零售業的潛在可能，而與會者更有難得機會與社交型人型機械人Sophia互動，率先親身體驗人類與機器互動的未來。

NTT科創峰會深化根基 推動香港智慧城市發展

創新科技發展聯盟計劃是香港智慧城市發展的關鍵動力，NTT 科創峰會更鞏固其地位，透過促進合作與共同創造來塑造未來，推動科技發展以加強香港的網絡連接、可持續發展及創新。NTT一直致力服務香港，並於全球擁有豐富的電訊及ICT服務的專業知識及經驗，具備獨特優勢為香港未來的智慧城市發展作出貢獻。

[1] 請參閱附錄二以獲取參會代表的全名及職銜。 *Sophia 由 Hanson Robotics 於香港研發、設計及製造，並於 2016 年首次亮相，此後一直持續提升其知識和技能。

附錄1

活動中的技術展示會介紹NTT透過AIoT、數據分析、邊緣運算和私有5G等技術建立端到端的智慧城市平台。

參與的初創公司展示他們最新技術，涵蓋智慧建築、基礎設施、房地產和零售等領域。

十家初創公司包括A-POP、Carnot Innovations、ConnectAR Limited、Innocorn Technology Limited、Karta-X Technologies Limited、LifeSparrow Solutions Limited、Mapxus、RaSpect Intelligence Inspection Limited、SmartRetail Technologies Limited及Team Concepts Limited。

附錄2

圖中為（左起）

劍橋大學科學與政策中心政策研究員及安樂工程集團科技業務策略顧問黃振球教授

安樂工程集團創辦人及執行董事潘樂陶博士

香港科技大學高級經理(電子及人工智能)莫家駿博士

安樂工程集團執行董事及主席麥建華博士

香港理工大學知識轉移及創業處暫任總監王家達先生

NTT DOCOMO新業務發展總經理原尚史先生

香港城市大學協理學務副校長（數碼學習）及IEEE香港分會會長張澤松教授

Hanson Robotics社交型人型機械人Sophia

香港科技園公司區域策略夥伴及業務發展副總監唐嘉良先生

NTT Com Asia香港行政總裁平松太一先生

數碼港生態圈發展總監李潤龍先生

NTT Holding全球業務部門高級經理森一浩先生

物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚先生

Revive Tech Asia 總監陸佩琳女士

香港應用科技研究院人工智能及可信技術首席總監張偉倫博士

薈港資本有限公司行政總裁林曉鋒教授 工程師 JP

關於 NTT Com Asia

作為全球領先的電訊及ICT 服務供應商NTT 集團的其中一員，NTT Com Asia Limited（「NTT」）致力提供最佳的 ICT 基礎設施服務和高端技術，以實現智能世界的願景。憑藉日本 docomo business 領先的企業流動網絡技術，NTT引入尖端的物聯網、人工智能及數碼解決方案，以支援企業在數碼轉型旅途上制定流動網絡為首的業務策略。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.ntt.com.hk。

SOURCE NTT Com Asia