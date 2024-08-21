NTT 推動香港智慧城市創新 透過私有5G網絡開創新用例

根據Grand View Research[1]，2024年全球私有5G網絡的市場規模達26.9億美元，預計2024年至2030年的年均複合增長率達54.1%，達360.8億美元。

NTT Com Asia首席營收總監曾慶德表示：「在獲取香港的P5G牌照後， 設立docomo 5G DX Square對於 NTT 促進下一輪技術創新和數碼轉型的進程尤其重要。透過結合我們於日本的豐富經驗及業務成就，可促進香港的5G應用，推動新行業發展及各種機遇，進一步鞏固香港作為區內科技和創新樞紐的領先地位。」

與公共 5G 網絡不同，NTT特別構建的獨立P5G 網絡提供專門、高度安全和可靠的無線連接解決方案。這對於需要高速的數據傳輸能力、超低延遲和更廣泛連接的智慧城市用例至關重要。透過採用最新的毫米波（Millimetre Wave）獨立技術，企業能充分體驗P5G網絡的真正優勢，並以P5G網絡作為傳統有線或無線解決方案的絕佳升級或替代選擇。再者，憑藉NTT的多供應商 (multi-vendor)方針，令部署P5G的成本大大降低，使其與Wi-Fi系統相當，從而降低客戶在擁有P5G網絡的資本支出和運營支出。度身訂造的方案允許其為各行業，例如建造、製造、醫療、運輸等，開發可即時應用的物聯網解決方案，滿足如車聯網（V2X）和醫療外科手術等應用場景的需求。

NTT Com Asia業務創新總監Phil McManus表示：「P5G 對企業來說是顛覆行業的技術，特別是以上行數據傳輸為主（uplink-centric）及有關鍵任務需求的行業如建築、製造、醫療和交通運輸等。結合尖端技術，P5G可作為推動智慧城市應用發展的核心連接驅動者，把創新和效率提升到前所未有的水平。」

除了專用的 P5G 基礎設施外，docomo 5G DX Square 亦能讓創新者輕鬆體驗尖端技術、資源以及專業知識。透過NTT 及其他合作夥伴的商業知識、市場見解，以及在香港和日本的成功商業案例，創新者可完善其策略和原型產品，從最新的技術展示中擴闊知識，並直接從潛在合作夥伴和客戶獲得反饋，加速產品上市，彌補潛在的技術人才缺口。

NTT 正邀請包括今年稍早推出的創新科技發展聯盟計劃成員在內的創新者，加入其科技生態系統，加速他們的轉型之旅。我們將鼓勵創新者在聯合開發框架下，透過協作和合作營銷，展現他們的創意或解決方案。這彰顯了 NTT透過賦能企業利用P5G技術的變革潛力，加快香港的5G創新和智慧城市發展的整體願景。

如欲了解更多資訊，請瀏覽https://www.ntt.com.hk/products-and-solutions/private-5g。

[1] Grand View Research: 私有5G網絡的市場規模和佔有率報告, 2030

編輯垂注：

NTT正積極推動香港的智慧城市創新，並已取得實質成果。是次與香港城市大學（城大）的共同開發項目是一個成效顯著的成功案例。該項目利用 docomo 5G DX Square 平台，分兩階段探索邊緣 AI 解決方案和 P5G在智慧城市應用中的潛力，包括AI 驅動的智能停車場和車聯網（ V2X ）在香港的部署。 這項目展示了AI和P5G結合的力量，為香港快速技術商業化和促進智慧城市發展奠定基礎 。作為 P5G 創新的先驅，NTT 在透過 P5G 實現智慧城市解決方案方面發揮了關鍵作用。

。作為 P5G 創新的先驅，NTT 在透過 P5G 實現智慧城市解決方案方面發揮了關鍵作用。 與城大合作項目的第二階段由香港特別行政區政府委託，旨在研究P5G作為香港V2X部署之連接核心的可行性和優勢。

香港城市大學電腦科學系汪建平教授表示：「 NTT 的 P5G 是開發智慧城市解決方案的核心支柱。結合顛覆性技術，P5G 無與倫比的速度、安全性和可靠性讓我們能夠創建和測試以往不可能實現的關鍵任務應用。 我們利用了docomo 5G DX Square開發智慧城市解決方案，與NTT這次合作是一個完美的示範，以展示P5G 環境如何結合先進技術，將成為實現真正聯網和智慧城市願景的重要一步。」

關於 NTT Com Asia

作為全球領先的電訊及ICT 服務供應商NTT 集團的其中一員，NTT Com Asia Limited（「NTT」）致力提供最佳的 ICT 基礎設施服務和高端技術，以實現智能世界的願景。憑藉日本 docomo business 領先的企業流動網絡技術，NTT引入尖端的物聯網、人工智能及數碼解決方案，以支援企業在數碼轉型旅途上制定流動網絡為首的業務策略。

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SOURCE NTT Com Asia