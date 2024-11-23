重新定義金融邊界：Nucleus Software 在新加坡舉行的 Synapse 2024 慶祝 30 週年活動

新聞提供者Nucleus Software Export Ltd
23 11月, 2024, 23:53 CST
新加坡2024年11月23日 /美通社/ -- Nucleus Software 在新加坡舉行的 Synapse 2024 慶祝 30 年的轉型創新，印度與新加坡在銀行與科技領域蓬勃發展的夥伴關係達到新的里程碑。此活動突顯出公司在重新定義東南亞 (SEA) 和全球金融服務方面所扮演的角色，將金融和技術領域的領導者聚集在一起，探討銀行業未來的共同願景。
Synapse 2024 慶祝 Nucleus Software 在推動新加坡和東南亞金融生態系統的轉型變革方面，保持領導地位 30 週年。此活動也聚焦於 Global Finance & Technology Network (GFTN)，這是由新加坡金融管理局 (MAS) 支持的項目，旨在提倡以負責任的態度運用科技。此活動彰顯出印度和新加坡在共同致力於創新、跨界合作和金融包容性的推動下，不斷深化的協同效應。隨著人工智能、區塊鏈和數碼銀行領域的進步，金融服務業界正在迅速發展，這些合作關係正為建立更連結、更具彈性、更包容的全球生態系統奠定基礎。
Nucleus Software 共同創辦人兼執行董事 Vishnu R. Dusad 對這里程碑有所反思：「30 多年來，我們很榮幸能與新加坡晉升為全球金融強國的腳步同步。早在 1994 年，當我們選擇向東而不是向西發展時，這決定大膽而感性，因為我們相信新加坡是創新與合作的樞紐。我們當時所看到的，到今天依然真實：新加坡是全球金融環境的核心，是新思想紮根之地，也是夥伴關係蓬勃發展之地。」
這次活動匯聚了眾多傑出的參與者，突顯印度與新加坡合作的轉型潛力。星展集團 (DBS) 行政總裁兼主禮嘉賓 Piyush Gupta 先生在開場致詞中為活動定下基調，強調在數碼時代中，大科技在可擴充、以客戶為中心的金融服務時所扮演的轉型角色。
在他的演講之後，主要發言人以其見解豐富了討論內容。MAS 首席金融科技總監兼 GFTN 集團指定行政總裁 Sopnendu Mohanty 先生強調，推動採用負責任技術和建立包容性金融生態系統的重要性。Vinod Rai 先生是備受世界尊崇的公共政策專家、新加坡國立大學傑出客席研究員、前印度審計總長分享了他對金融體系治理和政策框架的看法。Nucleus Software 公司董事長、印度前國防部長 S.M. Acharya 先生，就如何運用科技使銀行架構現代化及安全化，提出前瞻性的展望。 最後，全球金融科技先驅和深度科技創新者 GFTN（日本）共同創辦人兼董事 Pieter Franken 先生，討論了去中心化金融的未來及其對金融部門的影響。
此活動展示了科技在全球金融系統中的變革性角色，強調為可擴展性和包容性設定基準的創新。嘉賓討論了本地化解決方案的重要性、跨境整合的挑戰，以及運用雙重商業模式以優化資本並促進公眾參與。對話強調了需要共同標準、API 等統一框架以及加速財務包容，並在數碼時代推動全球聯繫的合作努力。
30 年來，Nucleus Software 一直推出先進的貸款和銀行解決方案，以支持金融機構在新加坡和東南亞不斷變化的需求。Nucleus Software 在驗收測試驅動開發 (ATDD) 和持續集成/持續交付 (CICD) 等精益開發方法的驅動下，繼續在高效、靈活和安全的金融科技領域推陳出新。
SOURCE Nucleus Software Export Ltd
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