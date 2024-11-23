重新定義金融邊界：Nucleus Software 在新加坡舉行的 Synapse 2024 慶祝 30 週年活動

Nucleus Software 共同創辦人兼執行董事 Vishnu R. Dusad 對這里程碑有所反思：「30 多年來，我們很榮幸能與新加坡晉升為全球金融強國的腳步同步。早在 1994 年，當我們選擇向東而不是向西發展時，這決定大膽而感性，因為我們相信新加坡是創新與合作的樞紐。我們當時所看到的，到今天依然真實：新加坡是全球金融環境的核心，是新思想紮根之地，也是夥伴關係蓬勃發展之地。」

這次活動匯聚了眾多傑出的參與者，突顯印度與新加坡合作的轉型潛力。星展集團 (DBS) 行政總裁兼主禮嘉賓 Piyush Gupta 先生在開場致詞中為活動定下基調，強調在數碼時代中，大科技在可擴充、以客戶為中心的金融服務時所扮演的轉型角色。

在他的演講之後，主要發言人以其見解豐富了討論內容。MAS 首席金融科技總監兼 GFTN 集團指定行政總裁 Sopnendu Mohanty 先生強調，推動採用負責任技術和建立包容性金融生態系統的重要性。Vinod Rai 先生是備受世界尊崇的公共政策專家、新加坡國立大學傑出客席研究員、前印度審計總長分享了他對金融體系治理和政策框架的看法。Nucleus Software 公司董事長、印度前國防部長 S.M. Acharya 先生，就如何運用科技使銀行架構現代化及安全化，提出前瞻性的展望。 最後，全球金融科技先驅和深度科技創新者 GFTN（日本）共同創辦人兼董事 Pieter Franken 先生，討論了去中心化金融的未來及其對金融部門的影響。

此活動展示了科技在全球金融系統中的變革性角色，強調為可擴展性和包容性設定基準的創新。嘉賓討論了本地化解決方案的重要性、跨境整合的挑戰，以及運用雙重商業模式以優化資本並促進公眾參與。對話強調了需要共同標準、API 等統一框架以及加速財務包容，並在數碼時代推動全球聯繫的合作努力。

30 年來，Nucleus Software 一直推出先進的貸款和銀行解決方案，以支持金融機構在新加坡和東南亞不斷變化的需求。Nucleus Software 在驗收測試驅動開發 (ATDD) 和持續集成/持續交付 (CICD) 等精益開發方法的驅動下，繼續在高效、靈活和安全的金融科技領域推陳出新。

SOURCE Nucleus Software Export Ltd