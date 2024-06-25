服務業招聘難題有解！由NUEIP人資講座洞悉AI與多元世代留才策略

服務業是勞力密集的產業，前7-ELEVEN人力資源部長，現任企業顧問林盟欽老師提到：「身為老闆，必須要知道缺工不在於人不進來，而是人留不住。」在服務業，團隊是品牌建立的基石，老闆或店長要如何在工作現場促進你的夥伴快速成長？所以現場動線環境很重要，給夥伴長期的價值也很重要。除了薪資外，透過職責輪替，讓團隊成員持續接收新的挑戰，提高成員的工作動力。團隊強了，品牌就只是做團隊的附加價值。

多次獲得米其林推薦的膳馨餐飲集團創辦人暨公關長蔡馨誼表示，隨著事業與成員的擴張，集團逐漸遇到職責不明確、回報管道不定、能者過勞等組織問題，對此膳馨集團建立了明確的組織架構、職務說明書等內部轉型機制，讓員工能夠快速上手，透過「錯誤列表與成功動作」讓錯誤經驗不再重複發生，成功經驗持續優化，逐步改善組織溝通障礙，更幫助膳馨集團在缺工的動盪時代中相對穩定。

Yourator數位人才媒合平台執行長陳秋瑜則點出了新世代職場觀點趨勢：「尋求工作與生活品質的平衡、不想要承擔更多責任與自由的工作型態，不想要雙頭班等求職要求，是造成企業找不到激勵工作動力的主要因素。」然而這將可能造成公司的初階主管職長期從缺等問題。在少子化加劇的環境下，企業招募更須主動出擊，尤其AI時代的求職者大多為數位原住民（Digital Natives），企業是否有導入數位工具，也是其中一項提高招募成功率的重要指標。

知名手搖品牌迷客夏便是透過導入人資系統來協助門店與總部落實考勤與績效管理作業。迷客夏管理服務處處長暨人資長倪麗文表示：「良好績效管理是企業留才的關鍵之一。績效管理不明確、或是訂定標準過高不實際，也會造成員工流動的情形。」除了透過人資系統的導入快速統整全台門店的績效之外，更可透過系統提供的「AI評語功能」，有效協助店長與主管地完成團隊成員評語，落實成員績效即時、簡單、系統化的有效回饋機制。

大店長創辦人尤子彥於會後總結，現在有愈來愈多數位工具與委外方式可以幫助服務業解決繁瑣的人事管理如排班、計薪、多門店管理等問題。除了可以幫助讓店長、人資以及團隊同仁簡化工作流程，專注核心任務，更可以避免不必要的勞資紛爭，增加團隊信任感。服務業核心就是團隊，「觀念對了，店就賺了」。

關於NUEIP（人易科技）：

NUEIP是一站式雲端人事管理平台，提供人資管理、流程管理與業務管理等雲端企業管理解決方案。每天有超過3,000家企業客戶和超過25萬用戶使用NUEIP人資系統進行考勤、排班與計薪。其中零售餐飲業已累計超過1,000家業者好評使用，珍煮丹、起家雞、錢都、迷客夏、ONE BOY、COACH、tokuyo等知名零售餐飲企業均為NUEIP客戶。

2023年獲得創投基金VENTURE+ A輪策略投資後，NUEIP的專業團隊以及業務規模均在快速成長，並積極地於內部進行組織轉型與擴展，於今年（2024）年初延攬思想科技總經理曾煥忠先生擔任人易科技總經理，亦於行銷、業務、產品、技術等部門進行人才擴編。NUEIP人資系統於2024年正式突破3,000家客戶，成為企業人資管理與數位轉型的首選夥伴。10秒立即開通，享30天免費試用：https://reurl.cc/MOxRqk

SOURCE NUEIP 人易科技