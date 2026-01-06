NVIDIA CES 點名合作夥伴，AIC營邦推出支援 BlueField-4 JBOF

加速 AI 儲存系統，卡位 AI 推論市場

台北2026年1月6日 /美通社/ -- AI伺服器、機殼與儲存設備供應商營邦企業(AIC)今日宣布推出全新F2032-G6 2U JBOF儲存系統，擴展其支援NVIDIA BlueField的 AI儲存產品線。F2032-G6專為AI推論(Inference)應用中的KV cache context儲存所優化，協助資料中心在高併發(High-concurrency)、低延遲的環境下，提升推論效能與整體系統效率。F2032-G6 採用高可用性、雙主動 (Dual-active) 節點架構，可在不中斷服務的情況下持續運作，為AI儲存提供完整的系統韌性，並為全快閃儲存部署帶來新世代的效能、容量與可用性。

DPU加速架構，因應AI推論資料存取瓶頸

F2032-G6 JBOF系統整合二組或四組NVIDIA BlueField-4 DPU，每組吞吐量高達800Gb/s，並可支援NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC。透過支援NVIDIA DOCA微服務，為NVIDIA Inference Context Memory Storage 平台提供突破性的加速能力。此外，雙連接埠設計提供完整的連結備援機制，確保在可擴展及分散式環境中，仍能持續穩定運行。

高密度全快閃設計，兼顧效能與能效

F2032-G6專為高效率全快閃配置而設計，在2U機箱空間內可支援最多32顆 E3.S/L NVMe SSD。搭配15TB、30TB、60TB、122TB或256TB SSD，單一系統最高可提供8 PB的原始儲存容量。以緊湊且高密度的架構，為企業用戶與雲端服務供應商提供一個兼具高效能與能源效率的儲存擴展模組。

NVIDIA攜手營邦加速 AI 儲存發展

NVIDIA 網路產品副總裁Yael Shenhav表示：「AI 推論與推理工作負載日益複雜，需要整合運算、網路與儲存的架構創新，以實現前所未有的效率與擴展性。NVIDIA 正與營邦合作，推出以 BlueField-4 DPU 為核心的加速 AI-native資料儲存平台，以支援代理式AI (Agentic AI) 時代的推論需求。」

卡位 AI 推論關鍵儲存節點，強化成長動能

營邦企業董事長梁順營表示：「隨著資料需求以前所未有的速度成長，營邦以NVIDIA生態系夥伴之姿，全力投入以NVIDIA BlueField-4平台作為儲存控制核心的系統研發。F2032-G6提供具備高韌性、高效能且可擴展的全快閃儲存架構，賦予關鍵工作無與倫比的速度、可靠性與效率。」

憑藉F2032-G6優越的2U/8 PB超高密度設計，營邦正重新定義AI儲存的經濟效益與能效比。在大型雲端服務供應商紛紛加大 AI 資本支出的浪潮下，營邦具備高技術門檻的高可用性、雙主動架構與DPU整合技術，不僅展現營邦卓越的研發實力，更反映營邦在AI伺服器與儲存設備市場中，已具備從基礎建設轉向高效能應用端的強大競爭力。

F2032-G6儲存系統主要應用場景：

  • AI 推論的 KV cache context儲存
  • 平行與橫向擴展 (Scale-out) 檔案系統
  • 大規模物件儲存 (Object Storage)
  • 企業級全快閃儲存

關於營邦 (AIC Inc.)

AIC 營邦企業 (3693) 為全球高效能伺服器與儲存解決方案的領導廠商，擁有30年研發與製造經驗。AIC以高密度儲存伺服器、儲存伺服器準系統及AI儲存技術著稱，並於美洲、亞洲與歐洲設有據點，致力於跨產業推動創新應用與技術升級。更多資訊請參考 www.aicipc.com.

