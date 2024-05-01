NX Taiwan臺北總部遷新址

- 新址將促進NX集團各公司之間的互動

東京2024年5月1日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式会社(NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.)旗下的NX臺灣國際物流股份有限公司（Nippon Express (Taiwan) Co., Ltd.，以下簡稱「NX Taiwan」）於2月5日（星期一）開始在搬遷後的新總部辦公。

圖示：https://kyodonewsprwire.jp/img/202404018819-O1-56m7iaWJ

照片

新辦公室入口：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202404018819/_prw_PI2fl_Q1rh8swg.jpg

新辦公室內景：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202404018819/_prw_PI3fl_785C3eXF.jpg

新辦公室採用了自由地址佈局，員工可以自由選擇座位，而不是指定座位，以促進交流，同時減少了60%左右的存儲空間，鼓勵員工進行無紙化辦公。日通日電物流股份有限公司(Nittsu NEC Logistics, Ltd.)的臺灣子公司臺灣日通日電物流股份有限公司(Nippon Express NEC Logistics Taiwan Ltd.)預計將於6月遷入新辦公室，屆時，NEC集團(NEC Group)各公司之間的交流將更加密切。

NX集團(NX Group)的目標是營造一種環境，讓各種人才都能施展才能，發揮積極作用，並在此過程中透過提高員工的幸福感，讓他們享受到工作的滿足感和成就感。

- 新辦事處簡介

新辦事處名稱：NX臺灣國際物流股份有限公司

新址：臺灣臺北市中山區松江路223號10樓

電話：+886-2-2750-1010

關於NX集團：

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202404018819-O1-prcW1V07.pdf

NX官方網站：https://www.nipponexpress.com/

NX集團的LinkedIn主頁：

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

SOURCE NIPPON EXPRESS CO., LTD.