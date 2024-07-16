OANDA Prop Trader推出加密貨幣支付方式和10,000美元免費抽獎活動

- OANDA Prop Trader推出加密貨幣支付選項，允許客戶用加密貨幣支付「挑戰」費用，並推出10,000美元免費抽獎活動

馬耳他瓦萊塔2024年7月16日 /美通社/ -- OANDA今天宣布其自營交易業務OANDA Prop Trader推出加密貨幣*支付選項，讓全球客戶可以在登錄該業務的用戶門戶後使用加密貨幣支付「挑戰」（即在模擬環境中進行交易）的相關費用。

OANDA Prop Trader是一項讓自主交易者成為公司自營交易業務信號提供者的計劃，采用利潤分成的機製。要獲得參與該計劃的資格，參與者需要購買並完成一項「挑戰」。通過該「挑戰」，潛在的信號提供者將展示其創造利潤和管理風險的能力。除了現有的多種支付方式外，參與者現在可以用加密貨幣*來支付「挑戰」費用，並立即開始評估自己的交易技能。

OANDA數字資產主管兼副首席運營官Lucian Lauerman評論說：「我們很高興地宣布，為了滿足不斷增長的全球需求，我們從現在開始將加密貨幣作為一種支付方式。在支持OANDA Prop Trader的國家中，大量『技術驅動型消費者』正在使用加密貨幣，因此這為那些希望最大限度地利用數字經濟打開自營交易大門的交易者開辟了新的渠道。」

10,000美元免費抽獎活動讓希望成為自營交易者的人看到了更多可能性

除了支持用加密貨幣進行支付外，OANDA Prop Trader還推出了價值高達10,000美元的免費抽獎活動，所在國家支持OANDA Prop Trader的交易者均可參加。

參加者註冊OANDA Prop Trader賬戶後可參與抽獎，有機會贏得100美元代金券，用於支付「挑戰」費用。每次註冊可獲得一次抽獎機會，將隨機抽取100名獲獎者，分享總獎金10,000美元。

OANDA新興市場主管Crystal Lok表示：「OANDA Prop Trader重視每一位客戶，並全力支持他們成為成功的交易者。10,000美元免費抽獎活動為許多有抱負的交易者提供了一個有趣且低成本的途徑，讓他們有機會在自營交易環境中測試自己的技能。」

欲了解更多信息，請訪問OANDA Prop Trader網站https://proptrader.oanda.com/en/。

* 支持穩定幣和主流加密貨幣支付：BTC、AAVE、ADA、BCH、BNB、BSV、DOGE、DOT、ETH、LINK、LTC、MATIC、NANO、QTUM、SHIB、SOL、TRX、TUSD、USDC、USDT20、USDTTRC20。

關於OANDA

OANDA成立於1996年，是全球領先的在線交易集團之一，為全球個人和企業客戶提供多資產交易、貨幣數據和分析服務。

從最初在互聯網上免費分享匯率數據，到推出幫助開創了基於網絡的貨幣交易的外匯交易平臺，OANDA始終致力於打造更智能的交易體驗。

OANDA在全球許多最活躍的金融市場（包括紐約、多倫多、倫敦、華沙、新加坡、東京和悉尼）都設有受監管的實體機構，個人客戶可以在屢獲殊榮的交易平臺上進行各種資產類別的交易。根據地理位置的不同，這些資產可能包括全球市場指數、股票、大宗商品、國債、貴金屬、外匯和加密貨幣的衍生品。

欲了解更多信息，請訪問https://www.oanda.com/group/或在LinkedIn上關註 OANDA。

SOURCE OANDA