OANDA完成與TradingView的整合

OANDA在全球市場完成了與TradingView的經紀商整合，使得雙方的共同客戶能夠直接通過TradingView圖表，在OANDA上進行交易。

紐約2024年11月18日 /美通社/ -- 全球領先的線上多資產交易服務提供者OANDA宣佈，將其與TradingView的現有合作夥伴關係擴展至其OANDA全球市場部，使雙方的共同客戶能夠直接通過TradingView圖表，在OANDA上進行交易。

這一里程碑式的成就標誌著OANDA與TradingView的全球整合圓滿完成，而TradingView是全球最大的交易者和投資者圖表平臺及交易社交網路。

通過此次合作，OANDA在臺灣、泰國、香港、馬來西亞等眾多市場的客戶，現在可以在TradingView上訪問超過1700種金融工具，使他們能夠直接通過OANDA帳戶發現、評估和交易機會，而無需離開TradingView平臺。

針對此次合作，OANDA亞太及新興市場董事總經理Philip Waters評論說：「隨著OANDA與TradingView全面經紀商整合的最後一步完成，我們可以為眾多新興市場的客戶提供更多交易選擇。這些客戶現在可以十分便捷地直接從全球領先的圖表交易平臺進行交易，同時享受OANDA一流的交易執行和具有競爭力的成本。」

除了與TradingView進行整合外，OANDA全球市場部服務的交易者現在還可以使用各種強大的數據驅動工具，例如OANDA訂單簿和持倉簿。該工具包含未成交訂單和未平倉頭寸資訊，展示了OANDA交易者當前在市場上的持倉情況，為制定有力的交易策略提供了寶貴見解。

要瞭解有關TradingView整合的更多資訊，請訪問OANDA網站上的TradingView頁面。

關於OANDA

OANDA成立於1996年，是全球領先的線上交易集團之一，為全球個人和企業客戶提供多資產交易、貨幣數據和分析服務。

從最初在互聯網上免費分享匯率數據，到推出幫助開創了基於網路的貨幣交易的外匯交易平臺，OANDA始終致力於打造更智慧的交易體驗。

OANDA在全球許多最活躍的金融市場（包括紐約、多倫多、倫敦、華沙、新加坡、東京和雪梨）都設有受監管的實體機構，個人客戶可以在屢獲殊榮的交易平臺上進行各種資產類別的交易。根據地理位置的不同，這些資產可能包括全球市場指數、股票、大宗商品、國債、貴金屬、外匯和加密貨幣的衍生品。

欲瞭解更多資訊，請訪問https://www.oanda.com/group或在LinkedIn上關注OANDA。

關於TradingView

TradingView是全球範圍內最受交易者和投資者歡迎的圖表平臺。憑藉全球即時數據，TradingView市場領先的視覺化和數據分析軟體已經被8000多萬交易者使用。

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SOURCE OANDA