Odysseus戰略投資Rio Fish，以金融科技重塑東非社區生鮮零售增長模式

香港和肯亞奈洛比2026年1月13日 /美通社/ -- 肯亞金融科技及影響力投資公司Odysseus Technology Ltd.近日宣佈對肯亞社會企業Rio Fish Limited進行戰略性投資，首期資金已於2026年1月初完成撥付。

此次合作以「金融科技驅動的靈活流動資金支持＋與經營表現掛鈎的動態收益分成機制」為核心，結合冷鏈基礎設施及數字化運營系統，加速Rio Fish現有業務的規模化複製。雙方計劃於未來12個月內，將社區零售網點由16間擴展至100間，打造東非地區新一代社區生鮮零售平台。

金融科技驅動的增長型資本新範式

不同於傳統的股權融資或固定期限債務，Odysseus對Rio Fish的投資採用一種以真實經營數據為基礎的金融科技投資結構。透過門店層級的數字化管理系統及現金流監測模型，資本投放將直接與庫存周轉、銷售表現及冷鏈使用效率掛鈎，並形成隨業務增長而動態調整的收益分成機制。

這一模式旨在回應東非市場長期存在的結構性問題：成長型社區零售企業流動資金不足、傳統銀行體系難以覆蓋非正規或半正規零售、金融回報機制與實體經營週期錯配。透過將資本、冷鏈設備與數字化系統整合為「生產力型投入」，Odysseus期望在有效控制風險的同時提升資本效率，並為零售網絡的快速複製提供持續動力。

Rio Fish：已獲市場驗證的社區零售平台

Odysseus的投資基於Rio Fish已獲市場驗證的運營能力。目前，Rio Fish於肯亞維多利亞湖地區運營16間社區生鮮零售門店，並建立了一條連接小規模漁戶、女性魚販網絡、標準化加工設施與社區終端零售的完整供應鏈體系。

在肯亞現代化、連鎖式生鮮零售仍處於早期發展階段的背景下，Rio Fish已展現出多項關鍵能力：為小規模漁戶提供穩定的技術支援及銷售渠道；依託社區女性網絡實現高效率的採購與分銷；建立標準化、可複製的門店運營模式；滿足社區對高頻、可負擔鮮活蛋白的持續需求。上述因素使Rio Fish成為少數兼具規模化潛力並深度嵌入社區經濟的本地生鮮零售企業之一。

從16間到100間：清晰的擴張路徑

投資完成後，雙方將重點推進三方面升級：冷鏈基礎設施建設以降低損耗、提升產品品質與利潤率；門店數字化系統部署以覆蓋庫存、銷售、現金流及績效管理；運營標準化與複製機制以形成可於東非地區快速推廣的門店模板。

除核心零售業務外，合作亦將探索多元化收入模式，包括於霍馬灣啟動「Bonpop」冰品項目，以及擴大Farmers Choice冷鮮肉製品及魚柳產品的市場覆蓋，以提升單店運營效率及盈利結構。

金融與社區零售之間的結構性機遇

肯亞的非正規及半正規零售市場規模龐大，但長期缺乏與其增長速度相匹配的金融基礎設施。Odysseus與Rio Fish的合作展示了一條可行路徑：透過金融科技、物流基礎設施與社區創業的深度融合，在實現商業回報的同時，推動就業增長、收入穩定及食品安全。

Odysseus首席執行官張曉文表示：「我們投資Rio Fish，並非從零開始建立模式，而是加速一個已經獲社區驗證的業務。透過靈活的流動資金支持，以及與經營表現掛鈎的回報機制，我們能夠與企業共同成長，而非在擴張過程中成為負擔。」

關於Odysseus

Odysseus Technology Ltd.是Prometheus Technology（普羅米修斯科技）於肯亞設立並重點支持的金融科技及影響力投資平台。普羅米修斯科技專注於為新興市場的實體經濟構建金融科技基礎設施；Odysseus作為其於東非的本地化運營主體，致力於將相關技術與風險控制能力轉化為切合當地社區零售及小微創業需求的金融解決方案。

關於Rio Fish Limited

Rio Fish是肯亞領先的社會型企業，專注於高效連接小規模水產養殖戶（尤其是女性從業者）與有組織的現代零售渠道，致力推動維多利亞湖地區的可持續生計、社區就業及糧食安全。

