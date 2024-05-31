大谷翔平的Oi Ocha巨型戶外廣告將在全球超過85個地點展示

- 從大谷的家鄉巖手縣開始，廣告將在紐約時報廣場、好萊塢、東京、首爾、台北展示；大谷在廣告中發表了成為「Oi Ocha 全球大使」的聲明

東京2024年5月31日 /美通社/ -- 世界第一無糖綠茶飲料品牌「Oi Ocha」（*）的東京製造商株式會社伊籐園(ITO EN, Ltd.)欣然宣佈，將在日本國內外超過85個地點投放以洛杉磯道奇隊球員大谷翔平(Shohei Ohtani)為主角的戶外廣告。從5月31日在大谷的家鄉巖手縣盛岡站投放廣告開始，廣告將在日本82個地點（**）以及全世界6個地點投放。隨著大谷被任命為「Oi Ocha全球大使」以及他在全球60家報紙上的亮相，伊籐園將持續在國內外宣傳綠茶的魅力。

戶外廣告圖片：

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特別登陸頁面：https://www.itoen.jp/oiocha/ohtani/en.html

廣告投放概要：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202405241244-O5-61HFJxmD.pdf

- 大谷翔平「Oi Ocha全球大使」的形象將在全球超過85個地點亮相

巨幅戶外廣告旨在吸引眾多觀眾，並向世界傳達伊籐園和大谷翔平「向世界傳播日本魅力無窮的綠茶文化」這個共同願望。

廣告將於5月31日從大谷的家鄉巖手縣開始在日本展示。廣告還將在札幌、盛岡、仙台、東京、名古屋、大阪等12個都道府縣的82個地點（**）以及日本首都的JR澀谷站區域投放，並在美國、韓國、台灣等全世界6個國家和地區展示。廣告將於6月8日至10日（當地時間）在紐約時報廣場展示，屆時大谷將前往紐約參加洋基隊與道奇隊的系列賽。

全球6個投放點：（紐約、洛杉磯、首爾、台北）

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202405241244-O6-QTDb9FL5.pdf

- 澀谷站和名古屋站裝有「俳句」(haiku)的巨型瓶子

Oi Ocha瓶子的設計帶有紀念大谷被任命為伊籐園Oi Ocha全球大使的信息，這在宣佈他們的全球合作關係時引起了轟動，而因廣告而引起轟動的「大谷的新俳句」將出現在澀谷站和名古屋站的柱子上。這些柱子看起來就像巨大的「Oi Ocha」瓶子，不容錯過。

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關於廣告：

- 請勿就此事與各投放點聯繫。

- 廣告內容和時間如有變更，恕不另行通知。

- 圖片僅供參考。

- 進入檢票口需出示車票。

- 請不要向車站、車站工作人員或附近商店詢問。

(*) Guinness World Records (TM)（吉尼斯世界紀錄）認證

Intage SRI+無糖茶飲料市場數據：2023年1月至12月Oi Ocha品牌銷售數據

記錄名稱：「最大的無糖綠茶飲料品牌（最新年度銷售數據）」

官方英文記錄名稱：Largest unsweetened green tea RTD brand - retail, current

取得記錄的品牌：Oi Ocha品牌（不包含Oi Ocha hojicha產品）

指標年份：2023年1月至12月

(**) 國內投放信息有效日期截至5月29日，可能隨時更改。

SOURCE ITO EN, Ltd.