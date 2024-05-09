曼城領隊哥迪奧拿於OKX「my fabric」影片中亮相

英國曼徹斯特2024年5月9日 /美通社/ -- 全球領先的Web3科技公司暨虛擬資產交易所OKX今天發布了最新的「my fabric」宣傳影片，聚焦於帶領曼城取得了歷史性成功的傳奇領隊哥迪奧拿。

「my fabric」宣傳活動的精髓，在於突顯在不同領域中傑出人物所擁有的勇氣、決心和韌性。在最新一集，哥迪奧拿分享了他開展足球生涯的故事、克服疑惑，以及如何不斷創新以保持領先地位。他還談及到管理球隊和激勵球員的哲學。

至今，「my fabric」宣傳活動已有OKX全球品牌大使的參與，包括曼城男子隊球員基亞利殊（ Jack Grealish）、迪亞斯（Rúben Dias）和艾達臣摩拉斯（Ederson Santana de Moraes），以及女子隊明星格連活特（Alex Greenwood），分享了他們的故事。該活動的下一個篇章將很快會被公佈，請在X及其他社交媒體上留意OKX的最新資訊。

OKX與曼城的合作始於2022年3月，以通過創新的Web3體驗來增強球迷體驗為共同目的，推出如「Unseen City Shirts」數碼收藏品和OKX Collective元宇宙等活動。在成為曼城2022/23賽季的官方訓練服合作伙伴後，OKX於2023年6月進一步成為球隊的官方衣袖合作伙伴。OKX和曼城的合作獲得許多成功且備受認可，最近OKX更獲歐洲贊助協會（European Sponsorship Association）頒發「年度體育贊助」獎項。

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關於 OKX

OKX是行業領先的虛擬資產交易所及Web3生態圈。OKX開發出速度與可靠性兼備的虛擬資產應用程式，深受全球逾五千萬投資者及專業交易員的青睞。

OKX與英格蘭超級足球聯賽冠軍曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City F.C.）、麥拿倫一級方程式車隊（McLaren F1 Team）、奧運會單板滑雪選手Scotty James以及F1車手Daniel Ricciardo緊密合作，希望通過全新的互動方式增強粉絲體驗。此外，OKX亦是翠貝卡電影節（Tribeca Festival）的頂級合作夥伴，致力吸引更多創作者進入Web3領域。

除了交易所服務外，OKX最新推出OKX Web3錢包服務，為用戶打通交易GameFi和DeFi代幣的入口，盡情探索NFT和元宇宙領域。

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