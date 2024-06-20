Omdia 研究發現需求疲軟導致本季度半導體市場下滑

倫敦2024年6月20日 /美通社/-- 根據 Omdia 新的競爭格局工具，發現半導體市場在 2024 年第一季度下跌大約 2％，跌至 1,515 億美元。通常情況下，在季節性需求的推動下，第四季度的市場表現強勁，而今年第一季度卻出現下滑，按收入計算下降 4.4%。本季度，半導體市場的大部分細分市場都出現下滑。當中消費業務受到的衝擊最大，與 23 年第四季度相比下降 10.4%，而工業業務由於庫存調整下降 8.5%。 即使是多年來一直保持穩定增長的汽車業務，在 24 年第一季度也轉為負增長，下降了 5.1%。

由於對 NVIDIA® 晶片和其他人工智能相關產品的需求持續高企，數據處理業務的業績增長了 3.7%，足以抵消上述業務的業績下滑。

半導體總收入

NVIDIA 的業績保持強勁增長，市場份額擴大了超過兩個百分點，目前佔半導體市場總收入的 14.5%。儘管 NVIDIA 超越了傳統的半導體領導者 Samsung 和 Intel ，合計佔據了半導體市場 18.6% 的收入份額，但 NVIDIA 仍在持續進步。此外，隨著記憶體增長的復興，SK Hynix 和 Micron 的市場份額排名也有所上升。

汽車業務最初抵制了由 2019 冠狀病毒病引發的整個行業的半導體市場增長，但最終不敵衰退，並迅速恢復。從 20 年第三季度開始，汽車業務連續 13 個季度實現收入增長，但在 23 年第四季度出現了 0.6% 的窄幅下滑。然而，24 年第一季度的降幅進一步加大，比上一季度大幅下降達 5.1%。這種下降趨勢，反映全球汽車需求趨於疲軟。最近幾個季度，電動汽車的增長速度有所放緩，促使半導體需求相應調整。儘管存在這些挑戰，汽車半導體市場的長遠前景依然向好，並有望在未來 5 年攀升。

Omdia 的全球半導體製造市場追踪器 (GMMT) 和 Pure Play 鑄造追踪器 （23 年第四季度報告）發現，综合工廠使用量（IDM + 代工廠）反映了半導體行業的整體趨勢。在 2022 年冠狀病毒病大流行初期，半導體需求達到頂峰，但由於需求大幅放緩和庫存水平創歷史新高，使用率在 22 年下半年急劇下降。儘管整個 2023 年的半導體收入都在增長，但半導體製造廠的使用率依舊在 80% 的低位徘徊。

Omdia 首席分析師 Craig Stice 表示：「由於市場開始尋求平衡，使用率在 23 年上半年開始輕微上升。然而，由於傳統的需求模式尚未完全形成，這種情況尚未出現。24 年下半年的需求將持續改善，導致庫存修正，從而再次提高製造廠的使用率。」

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